Hellslave : nouvelle bande-annonce démoniaque pour le dungeon crawler

Le dungeon RPG, ou dungeon crawler, est toujours populaire, surtout sur ordinateurs, et ce ne sont pas les fans de Darkest Dungeon qui diront le contraire. Ces derniers vont pouvoir se faire plaisir prochainement avec Hellslave, un titre développé par Ars Goetia et édité par PID Games qui a droit à une nouvelle bande-annonce :

Le titre nous plonge dans un univers de dark fantasy particulièrement sombre et violent, notamment inspiré des poèmes de John Milton. Des démons ont envahi la Terre et l'humanité est vouée à disparaître, mais voilà qu'un pacte a été signé avec le Diable en personne. À condition de vénérer l'un des six démons majeurs, les héros obtiennent des pouvoirs dévastateurs, mais il y a évidemment des répercussions. Baptiste Miny, CEO d'Ars Goetia, commente :

J'ai crée Hellslave par envie de renouer avec les sensations des RPG et dungeon crawlers classiques, comme un retour aux sources, mais en ajoutant mon univers et ma patte graphique, mes thèmes et mes ambiances.

Hellslave sera disponible dans le courant du second trimestre 2022, sur PC uniquement. Vous pouvez retrouver Darkest Dungeon en Collector's Edition à 49,99 € sur Amazon.