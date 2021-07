Hitman 3 plus chaud que jamais avec un trailer de son DLC Act 4: Lust

Le contenu post-lancement de Hitman 3 est articulé autour des Seven Deadly Sins, pour des DLC inspirés des 7 pêchés capitaux. L'Act 3: Sloth avait mis en lumière la paresse, place désormais à un Act 4: Lust, qui, vous l'aurez deviné, nous proposera une mission sur fond de luxure.

Il sera disponible le 27 juillet 2021 pour un défi à Berlin, ville d'excès par excellence, dénommé The Lust Assignation. Le compléter comme il se doit nous permettra de débloquer la Scarlet Suit, l'arbalète Serpent's Tongue et l'accessoire Serpent's Bite. Ces nouveautés payantes ont d'ailleurs été montrées dans une bande-annonce à l'esthétique rougeoyante et forcément affriolante.

L'extension sera accompagnée par une Season of Lust de plusieurs semaines avec des activités gratuites, mais IO Interactive nous en dira plus à ce sujet en début de semaine.