Hitman: Blood Money Reprisal, une date de sortie proche pour le retour de 47, mais...

L'Agent 47 fait une pause dans ses contrats d'assassinat, IO Interactive est actuellement occupé sur le Project 007 avec James Bond, mais cela n'empêche pas d'autres studios d'organiser le retour du tueur à gages. Pour les 25 ans de la franchise, IO Interactive avait dévoilé Hitman: Blood Money Reprisal, développé par Feral Interactive.

Il s'agit tout simplement d'un portage pour iOS, Android et Switch de Hitman: Blood Money, quatrième volet de la saga et sorti à l'origine en 2006, racontant les derniers mois de l'Agent 47 jusqu'à... sa mort ? Les joueurs pourront redécouvrir tout cela prochainement, la date de sortie de Hitman: Blood Money Reprisal est fixée au 30 novembre 2023 sur l'App Store et le Google Play Store, contre 14,99 €.

Oui, pour la version Nintendo Switch sur l'eShop, il faudra patienter jusqu'à cet hiver, les développeurs communiqueront la date de sortie précise prochainement.