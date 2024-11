Hitman: World of Assassination, Conor McGregor condamné, son personnage retiré du jeu

Star du MMA, présent sur la jaquette d'EA Sports UFC 2, Conor McGregor a déjà fait une apparition dans d'autres jeux vidéo, notamment Call of Duty: Infinite Warfare et plus récemment dans Hitman: World of Assassination. L'Irlandais prêtait ses traits au Disruptor, un multimillionnaire qui devant la cible de l'Agent 47. Mais la semaine dernière, Conor « The Notorious » McGregor a été condamné à verser 250 000 euros de dommages et intérêts à Nikita Hand, après avoir été jugé coupable de l'avoir violé et battu.

Autant dire que Conor McGregor est désormais pointé du doigt pour ces agissements et IO Interactive a réagi. Le studio danois annonce dans un bref communiqué publié sur X (ex-Twitter) qu'il arrête sa collaboration avec le champion de MMA et retire tout le contenu en lien avec lui dans Hitman: World of Assassination :

À la lumière de la récente décision judiciaire concernant Conor McGregor, IO Interactive a pris la décision de cesser sa collaboration avec l’athlète, avec effet immédiat. Nous prenons cette affaire très au sérieux et ne pouvons ignorer ses implications. Par conséquent, nous commencerons à supprimer tout contenu mettant en vedette M. McGregor de nos vitrines à compter d’aujourd’hui.

IO Interactive n'a pas encore détaillé les modalités pour les joueurs qui ont déjà acheté le DLC avec le Disruptor, tandis que certains fans aimeraient que les développeurs changent simplement le modèle 3D du personnage. Mais, le Disruptor reste un personnage très inspiré de Conor McGregor, difficile de faire sans son visage.

C'est malheureusement un triste nouvel exemple d'une affaire où un personnage de jeu vidéo inspiré d'une personne réelle se voit modifié ou retiré. Blizzard en avait fait les frais en 2021, le cowboy d'Overwatch Jesse McCree tirait son nom du lead level designer, au cœur de nombreuses accusations entourant le studio. Le personnage s'appelle désormais Cole Cassidy et Blizzard s'est engagé à ne plus nommer de personnage selon des personnes réelles.

