Hollow Knight: Silksong, quid de versions PS4 et PS5 ? PlayStation met fin au suspense

Attendu comme le messie par les fans de metroidvania, Hollow Knight: Silksong s'est surtout fait remarquer par son absence depuis son annonce en 2019. Il a enfin fait son retour cet été avec une bande-annonce et la promesse d'une sortie sur Xbox One et Xbox Series X|S (et en day one dans le Game Pass), en plus des versions Switch et PC promises dès le départ.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022

Et PlayStation dans tout cela ? Au final, beaucoup de suspense pour pas grand-chose, car le constructeur vient d'officialiser le fait que Hollow Knight: Silksong sortira aussi sur PS4 et PS5, à priori en même temps que les autres éditions. Et c'est tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, avec malheureusement aucune nouvelle vidéo à se mettre sous la dent et encore moins une date de sortie.

Xbox annonçait tout de même que les jeux présentés au Xbox & Bethesda Games Showcase arriveraient d'ici 12 mois, donc avant juin 2023, à voir si Team Cherry tiendra cet engagement. D'ici là, Hollow Knight premier du nom est disponible en version physique à partir de 28,04 € sur Amazon.fr.

