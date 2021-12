Horizon Forbidden West : de premières images de la version PS4, alors ?

Nous avons pu retrouver Horizon Forbidden West avec un trailer inédit aux Game Awards 2021. Il y a cependant tout un pan de l'expérience que nous n'avions encore jamais vu : sa version PS4. Même si le jeu sera plus beau sur PS5, il est bien prévu sur la console old gen qui a lancé la licence.



Guerrilla Games répare cette erreur avec 4 premières images de cette édition PS4, partagées sur les réseaux sociaux. Elles montrent Aloy aux abords de créatures connues ou inédites, dans de nouveaux décors luxuriants et toujours aussi resplendissants. Il faudra attendre de mettre la main sur les deux versions pour se faire un vrai avis sur leurs différences graphiques, car pour le moment, elles sont difficilement perceptibles, à part peut-être du côté des éclairages moins éclatants. Mais après tout, si Forbidden West est au moins aussi beau sur PlayStation 4 que l'était Zero Dawn, nous ne devrions pas être déçus.

La date de sortie sera la même pour tout le monde, à savoir le 18 février 2022 sur PS5 et PS4, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € à la Fnac. Et pour mémoire, pour la dernière fois pour un titre des PlayStation Studios, l'upgrade next-gen sera gratuite.

Lire aussi : Horizon Forbidden West : les mécaniques de combat vantées et expliquées par Guerrilla