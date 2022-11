Hotline Miami fête ses 10 ans avec la bande originale des 2 jeux sur 8 vinyles

C'est le 23 octobre 2012 que Dennaton Games sortait Hotline Miami, un jeu d'action en vue de dessus ultra violent, nerveux et difficile, porté par une bande originale entêtante avec des pistes composées par M.O.O.N., Jasper Byrne ou encore Perturbator. Un jeu culte qui a eu droit à une suite en 2015 et qui célèbre donc déjà ses 10 ans.

Pour fêter ça, Dennaton Games et Devolver Digital se sont associés à Laced Records pour proposer Hotline Miami 1&2 The Complete Collection, une édition avec huit vinyles regroupant 76 pistes des deux jeux, remastérisées pour l'occasion. Just for Games, qui distribuera le coffret en France, précise qu'il s'agit de disques de 180 g pour une qualité audiophile, et toutes les pistes sont présentes, même You Are The Blood des Castanets, qui n'était pas incluse dans la bande originale numérique de Hotline Miami 2: Wrong Number sur Steam. Le coffret est composé de pochettes intérieures à broches, avec une boîte rigide à couvercle amovible avec un éclairage UV, sans oublier deux lithographies de 12 pouces et un autocollant métallique 50 Blessings et même une feutrine. Les illustrations sont signées El Huervo et -IZMA-.

Laced Records propose de précommander ce coffret Hotline Miami 1&2 The Complete Collection sur sa boutique en édition limitée avec des vinyles colorés bleu galaxie, contre 165 $. Sinon, Just for Games distribuera une édition avec des disques noirs, déjà en précommande contre 234,99 € à la Fnac, tout cela sera disponible à partir du 19 mai 2023.

