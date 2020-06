HP OMEN 15 : les modèles 2020 sont au rendez-vous et les Ryzen font leur apparition dans le setup.

Le mois dernier, avec son webcast HP Spring Gaming, le constructeur avait annoncé les nouveautés du côté des tours (HP OMEN 25L-30L) et un nouvel écran, le HP Omen 27i. Lors de cette nouvelle présentation, répondant au doux nom de webcast HP June Gaming Virtual, nous avons pu découvrir un HP Pavillon dédié au gaming, de nouvelles souris, des accessoires dédiés au son, le nouvel écran HP X24c et surtout la nouvelle gamme OMEN 15 qui a pris un coup de jeune et accueille, pour la première fois, des processeurs AMD Ryzen.

L'OMEN 15, véritable fleuron de la marque pour le gaming, se décline au choix entre les processeurs Intel Core i5 et Core i7 de 10e génération ou les Ryzen 5 et Ryzen 7 série 4000. Du côté des cartes graphiques, AMD sera aux abonnés absents, le choix disponible chez NVIDIA démarrant avec la GEFORCE GTX 1650 pour finir sur la GEFORCE RTX 2070 Super Max-Q. Côté écran, la diagonale mesure 15,6" et la dalle pourra être de type OLED ou UHD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ou pour les plus exigeants en FHD 300 Hz.

OMEN Laptop 15-en0013dx Processeur AMD Ryzen 7 4800H Mobile

GPU NVIDIA GTX 1660 Ti (6 Go GDDR 6 dédiés)

8 Go DDR4-3200 (2 x 4 Go)

SSD 512 Go NVMe M.2

Dalle IPS FHD (1080P) 144 Hz

OMEN Laptop 15-en0023dx Processeur AMD Ryzen 7 4800H Mobile

Processeur AMD Ryzen 7 4800H Mobile GPU NVIDIA GTX 1660 Ti (6 Go GDDR 6 dédiés)

16 Go DDR4-3200 (2 x 8 Go)

SSD 1 To NVMe M.2

Dalle IPS FHD (1080P) 144 Hz

OMEN Laptop 15-ek0019nr Processeur Intel Core i5-10300H GPU NVIDIA RTX 2060 (6 Go GDDR 6 dédiés) 8 Go DDR4-2933 (2 x 4 Go) SSD 256Go NVMe M.2 Dalle IPS FHD (1080P) 144 Hz

OMEN Laptop 15-ek0013dx Processeur Intel Core i7-10750H GPU NVIDIA RTX 2060 (6 Go GDDR 6 dédiés) 16 Go DDR4-2933 (2 x 8 Go) SSD 512 Go + 32 Go Intel Optane Dalle IPS FHD (1080P) 300 Hz

OMEN Laptop 15-ek0023dx Processeur Intel Core i7-10750H GPU NVIDIA RTX 2070 Max-Q (8 Go GDDR 6 dédiés) 16 Go DDR4-2933 (2 x 8 Go) SSD 1 To Dalle AMOLED 4K UHD - (taux de rafraîchissement non communiqué)

L'ensemble de ces configurations possède les équipements suivants : Son : 2 haut-parleurs Bang & Olufsen ; Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX 200 ; Connectiques : 1 USB Type-C ;

3 USB Type A (dont 1 qui permet le chargement en mode veille) ;

1 Display port ;

1 HDMI 2.0a ;

1 RJ-45. Le poids de ces PC portables est annoncé entre 2 et 2.2 kg avec une batterie 6 cellules de type polymère Lithium-Ion de 70,9 Wh quelle que soit la configuration présentée ici.

Côté technique, la gamme OMEN 15, cuvée 2020, a bénéficié d'un traitement tout particulier et la technologie OMEN Tempest Cooling fait sa première sortie. Pour ce faire, HP a réussi à réduire l'épaisseur des châssis de 11 %, en passant de 25 à 22,5 mm, tout en augmentant la taille des grilles d'aération à l'arrière du portable de 16 % et celle sous le châssis avec 2 entrées et 3 sorties d'air. Tout ceci permet d'afficher une augmentation de 62 % du flot d'air pour refroidir la bête, et ce avec un bruit mesuré à 39 dBA.

Des capteurs infrarouges font aussi leur apparition afin de répartir au mieux et au plus juste le système de ventilation. Pour résumer, HP a cherché à limiter les nuisances sonores (point faible de l'ancienne génération) sans sacrifier la performance et en limitant la chauffe du clavier. À ce sujet, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons pu tester ces nouveaux apports technologiques.

Seul petit bémol au tableau, la disparition du pavé numérique qui peut sembler normale pour une utilisation 100 % gaming, mais risque de heurter l'utilisateur en recherche de polyvalence.

Les premiers modèles de la gamme OMEN 15 de 2020 devraient être disponibles dès le 16 juin prochain à des prix commençant à 1 249 €.