Hunting Simulator : la chasse va reprendre avec un 3e opus

Quatre ans après Hunting Simulator 2, l'éditeur Nacon et le développeur Nacon Studio Ghent (anciennement Neopica) dévoilent le prochain volet de leur franchise de jeux de chasse. Hunting Simulator 3 vient d'être présenté aujourd'hui avec une première bande-annonce qui nous emmène au Colorado et au Texas :

Les développeurs promettent déjà « une expérience authentique de la chasse » avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de gameplay, dont le SimFauna qui permettra de retranscrire fidèlement les comportements des animaux. Hunting Simulator 3 utilisera le moteur de jeu Unreal Engine 5 avec des environnements en monde ouvert, plus de 40 espèces d'animaux à chasser et des armes sous licences comme Beretta, Winchester ou encore Browning.

Hunting Simulator 3 est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez acheter Hunting Simulator 2 à partir de 16,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.