Hyper Light Breaker : premier trailer et nouvelle période de sortie pour la dynamique suite en 3D de Hyper Light Drifter

Après le jeu de rôle et d'aventure Hyper Light Drifter, Heart Machine a changé d'univers avec Solar Ash, un jeu de plateforme et d'action dans un nouveau monde tout aussi coloré. Il revient néanmoins à son premier amour avec Hyper Light Drifter, un jeu d'action et d'aventure aux éléments de rogue-lite se déroulant dans le même univers que son premier titre, mais empruntant davantage d'idées de gameplay au second.

L'expérience à la première personne basée sur des explorations à mener en solo ou en coopération à plusieurs et l'amélioration progressive de notre arsenal était dernièrement prévue pour le printemps 2023, mais il faudra être un peu plus patient. Les développeurs viennent de confirmer que l'Early Access débutera plutôt à l'automne 2023 sur Steam.

Et ils ont surtout dévoilé chez IGN un premier trailer de gameplay mettant en lumière ses mécaniques de jeu ultra-dynamiques, avec des déplacements rapides et des armes au corps-à-corps variées.

Découvrez l'Overgrowth, le nouveau territoire de Hyper Light. Explorez d'immenses biomes en solo ou en coopération avec des amis en ligne, combattez des monstres féroces, créez des builds uniques, survivez aux mystérieuses Couronnes et détrônez le puissant Roi des abysses dans ce rogue-lite d'aventure développé par les créateurs de Hyper Light Drifter. DÉCOUVREZ UN TOUT NOUVEAU MONDE EN 3D Un monde en perdition, des mystères à résoudre, des ennemis à combattre et des environnements entièrement en 3D à explorer.

Un environnement immense aux régions ouvertes et labyrinthiques en constante évolution vous attend.

Des paysages incroyables à traverser à l'aide de votre dash, hoverboard, planeur et bien plus, pour une sensation de liberté sans commune mesure. INCARNEZ UN BREAKER Jouez en solo ou menez une équipe de Breakers à travers l'Overgrowth dans des parties coopératives en ligne.

Affrontez des hordes d'ennemis et des boss titanesques dans des combats frénétiques à la troisième personne. EXPLOREZ, AMASSEZ ET DÉTRUISEZ Découvrez et débloquez un riche arsenal d'armes et d'objets pour créer le build parfait à chaque run.

Assimilez les connaissances et décelez les histoires qui se cachent au plus profond de l'Overgrowth au fur et à mesure de vos tentatives. DEVENEZ UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ Aidez la colonie à se développer au cours de votre aventure. Vos accomplissements feront venir d'autres personnages et amélioreront les quartiers de façon permanente.

Familiarisez-vous avec les habitants pour connaître leurs histoires personnelles et leur évolution.

