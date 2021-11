Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters, les sœurs s'attaquent aux smartphones dans un nouveau spin-off dévoilé en vidéo et en images

La licence Hyperdimension Neptunia a désormais une sacrée longévité du haut de ses 11 ans et n'est visiblement pas près de prendre sa retraite. Après Neptunia Virtual Stars, le remake Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse (Neptunia ReVerse), le cross-over Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars et le rail shooter PC Dimension Tripper Neptune: TOP NEP, Compile Hearts a donc annoncé le spin-off Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters au Japon, en diffusant une première bande-annonce teaser et quelques visuels à découvrir en page suivante.

Cette nouvelle exclusivité PS5 et PS4 produite par Hikaru Yasui est d'ores et déjà datée au 21 avril 2022 dans l'Archipel, avec le jeu standard coûtant 8 580 ¥ (environ 67 €) et des éditions limitée et Deluxe numérique à 12 100 ¥ (environ 94 €). Le jeu fera la part belle aux sœurs des héroïnes principales, à savoir Nepgear, Uni, Rom et Ram, le tout sur fond de guerre entre les consoles portables et les smartphones. Oui, les codes de la série seront bien présents.

Il nous est promis des modèles de personnages entièrement inédits, un système de combat en temps réel avec une équipe de trois personnages combinant action et stratégie (il sera possible de passer de l'un à l'autre, l'IA se chargeant du reste), le retour des transformations en déesse et de l'EXE Drive, en plus de l'utilisation des retours haptiques de la DualSense.

Quant au synopsis du jeu, le voici, initialement traduit en anglais par Gematsu :

Consoles portables vs smartphones – la révolution portable des petites sœurs qui a commencé au fil du temps... Ce jour-là, les quatre CPU sont partis en réponse à une demande d'aide du continent PC bien au-delà de la mer, tandis que Nepgear et les autres candidates CPU restées sur place ont visité un certain centre de recherche. Là, elles ont été piégées dans une capsule et placées dans un profond sommeil par le « CPU gris » et se sont réveillées à Gamindustri deux ans plus tard. Les gens ont maintenant le dernier modèle de smartphone, appelé le « MagiPhone ». C'est devenu un monde dans lequel le marché est dominé par les smartphones. Nepgear apprend que Planeptune est tombée aux mains du « phénomène de Buzzoer », dans lequel des hordes de monstres apparaissent, et que sa sœur aînée Neptune a disparu. Ayant perdu sa sœur et un foyer où retourner, Nepgear a sombré dans le désespoir. C'est une histoire de destruction et de restauration, par des CPU, pour des CPU, afin d'ouvrir la voie de cet avenir de désespoir pour en faire un avenir d'espoir.

À n'en pas douter, ce Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters finira par être localisé comme ses prédécesseurs dans nos contrées, reste à savoir quand. Neptunia ReVerse est quant à lui vendu 66,26 € sur Amazon.