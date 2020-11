Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, les notes de la presse anglophone

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira en fin de semaine en exclusivité sur Nintendo Switch, le titre promet de faire patienter les fans en attendant The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en nous ramenant 100 ans avant le premier volet, dans une expérience de Musou aux côtés de Link.

Les premiers tests commencent à tomber, et la presse anglophone a globalement été conquise par cet Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Le titre est beau et ultra complet, l'histoire est passionnante même si la fin de surprend pas, et le gameplay est amusant, mais répétitif. Le vrai point noir vient des performances, surtout en coopération locale.

La date de sortie de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est fixée au 20 novembre prochain sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.fr.