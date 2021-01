Immortals Fenyx Rising : une collaboration avec l'anime Blood of Zeus de Netflix annoncée

Avant même sa sortie, Ubisoft nous avait détaillé le programme post-lancement d'Immortals Fenyx Rising, à base d'un Season Pass regroupant trois contenus payants et de quêtes ou défis gratuits. La semaine dernière, nous avons ainsi pu avoir un avant-goût du DLC Un Nouveau Dieu par l'intermédiaire de la mise à jour 1.1, qui n'a finalement pas vu le jour ce jeudi malgré ce qu'indiquait l'eShop. En revanche, il y a bien de la nouveauté au sein du jeu.

Après Adventure Time, c'est une autre collaboration à laquelle nous avons droit, avec la série d'animation Blood of Zeus de Netflix. Cela n'a rien de vraiment étonnant au final, puisque les deux sociétés se sont déjà rapprochées pour la production d'une série live-action Assassin's Creed, sans parler du thème de la mythologie grecque qu'ont en commun les deux œuvres. Ainsi, du 21 au 28 janvier 2021, une quête temporaire baptisée Hommage à la famille peut être effectuée, permettant d'obtenir deux coiffures, un pendentif et 250 Elektrum.

Dans cette quête, ils devront affronter deux créatures maléfiques originaires d'un autre monde : Chimère et Cerbère, et pourront gagner le pendentif de l'Aigle ainsi que de toutes nouvelles options de personnalisation pour leur personnage, également inspirées de « Blood of Zeus ».

En faisant confiance à leur instinct de chasseur de démons, les joueurs défieront le destin avec un nouveau pack d'armes contenant des skins aux couleurs de « Blood of Zeus » pour leur épée, leur hache ainsi que leur arc. Ils marcheront sur les traces de l'Amazone Alexia avec un pack de personnage « Blood of Zeus » à son effigie qui comprend une armure, un casque, des ailes, une monture ainsi qu'un compagnon phénix. Le pack d'armes et le pack de personnage pourront être achetés à tout moment, même après la fin de cet événement.