INSOLITE : Counter-Strike: Global Offensive et plusieurs jeux ont temporairement disparu de Steam

Counter-Strike: Global Offensive est encore et toujours le jeu vidéo phare de Steam, avec Dota 2, et pourtant, il a cette nuit disparu de la plateforme de Valve pendant plusieurs minutes, en compagnie d'autres jeux, démos, films et DLC. De quoi faire paniquer un paquet de joueurs, mais heureusement, tout est vite rentré dans l'ordre.

La confusion est bien visible sur SteamDB, qui traque les modifications des pages des jeux sur Steam (sans affiliation avec Valve). Counter-Strike: Global Offensive a ainsi vu disparaître ses captures d'écran et vidéos promotionnelles, ses Succès et finalement l'intégralité de sa page, mais tout est revenu à la normale peu après, avec d'ailleurs des visuels inédits. Il semblerait que Valve ait voulu mettre à jour quelques images et informations sur la page de CS:GO, mais l'opération s'est visiblement mal passée et le titre a temporairement disparu de Steam.

Valve n'a évidemment pas communiqué sur cette affaire, plus amusante que dramatique, même si quelques fans ont eu des sueurs froides en ne trouvant plus leur jeu préféré sur Steam. Les nostalgiques peuvent retrouver Counter Strike: Anthology à 14,99 € sur Amazon.