INSOLITE sur Fallout: London, les développeurs ont mis un gros vent à un célèbre doubleur

Si les joueurs ont été déçus par le lancement de Fallout 4 Next Gen, ils peuvent se rabattre sur Fallout: London, un excellent mod gratuit (sur GOG.com) pour le jeu de rôle post-apocalyptique de Bethesda, développé par la Team Folon. Le travail effectué est colossal, avec 200 quêtes, 20 factions, sept compagnons, 15 quartiers, des dialogues à choix multiples et un doublage pour tous les personnages principaux. Au casting, nous retrouvons même Neil Newbon, connu pour avoir doublé Gavin Reed et Elijah Kamski dans Detroit: Become Human, Nicholai Ginovaef dans Resident Evil 3 et surtout Astarion dans Baldur's Gate III. Mais il a bien failli ne pas faire partie de l'aventure Fallout: London.

GINX TV s'est entretenu avec le comédien et a déjà publié une première partie de l'interview, où Neil Newbon évoque sa relation avec les jeux vidéo et les jeux de rôle ou encore ses streams sur BG3. PC Gamer a déjà eu vent de la suite de l'entretien et dévoile une anecdote croustillante concernant Team Folon et Fallout: London, racontée par Neil Newbon à GINX TV :

Je leur avais déjà envoyé un message il y a un an, peut-être deux ans, c'était il y a longtemps, disant : « Hé, ça a l'air génial. Je veux participer ». Et ils ont raté mon message. Pendant environ un an et demi.

La Team Folon a heureusement réagi, avec un peu de retard, en acceptant la proposition de l'acteur. Il faut dire que, malgré sa présence au casting dans de gros jeux AAA, son nom n'était pas encore très connu, du propre aveu de la Team Folon :

Apparemment, l'un des gars a dit (au reste des développeurs) « Oh, j'ai reçu ce message de lui il y a longtemps sur Twitter, mais je ne sais pas qui est ce type, vous devriez probablement revenir vers lui.

Neil Newbon précise qu'en tant que fan, il a offert ses talents de comédien de doublage pour ce projet, par simple amour du jeu vidéo, et même s'il est désormais célèbre dans le milieu, ce n'est pas une raison pour ne pas l'appeler pour des projets plus modestes que Baldur's Gate III :

J'aime aussi le fait que ce soit un mod gratuit. Donc, aucun d'entre nous n'a été payé. Nous l'avons simplement fait parce que nous le voulions. Je pense qu'il y a un risque que lorsque les acteurs réussissent, les développeurs indépendants ou les doubles A ou autres pensent qu'ils ne peuvent pas se le permettre, ce qui est absurde... parce que nous sommes des acteurs de travail en fin de compte. C'est juste sympa de rappeler aux gens que nous le faisons en fait pour le métier.

Neil Newbon a été récompensé pour sa performance d'Astarion aux Game Awards et aux Golden Joystick Awards 2023. Depuis, il a incarné Fibonacci dans Warframe, mais les joueurs attendent de le revoir dans un nouveau gros jeu. Pour profiter de Fallout: London, il vous faut évidemment une copie de Fallout 4, le jeu est disponible en Édition Game of the Year à partir de 35,99 € sur Gamesplanet et GOG.com.