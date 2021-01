INSOLITE sur Hitman 3 : la mission à Dubaï terminée en 8 secondes !

La franchise Hitman fait la part belle à l'infiltration, l'Agent 47 doit minutieusement inspecter son environnement et les allées et venues des PNJ pour mener à bien sa mission et assassiner ses cibles. Mais certains joueurs sont un peu pressés, ils veulent aller vite, très vite. Mais alors, très, très, très vite !

Comme l'indique Speedrun.com, site de référence en matière de speedruns, un joueur a terminé la première mission du jeu Hitman 3 à Dubaï, Sur le toit du monde, en huit petites secondes ! Depuis quelques jours déjà, les joueurs tournaient autour des dix, voire neuf secondes, mais il y a quelques heures à peine, Goron a tellement optimisé sa run qu'il détient un record désormais bien difficile à battre.

Alors, comment finir un niveau de Hitman en si peu de temps ? Eh bien, comme le montre la vidéo de Goron ci-dessus, au début de la mission, les deux cibles de 47 sont visibles depuis le hall. En se positionnant correctement et en visant bien, il est possible de leur tirer dans la tête très rapidement, puis de s'enfuir, et hop, vous avez un record du monde, dans la catégorie Any%, sans autre prérequis que de terminer la mission. Pour avoir le rang Assassin silencieux, Snap- a choisi une autre méthode, finalement pas bien différente dans son exécution, avec un world record de 16 s à l'heure actuelle.

Pour rappel, Hitman 3 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et même sur Switch en Cloud Version, le ray tracing arrivera prochainement sur les machines de Microsoft comme annoncé récemment, et le titre est vendu 69,99 € à la Fnac.

