INSOLITE : PICO se voit refuser le dépot de sa marque au Chili pour une raison en dessous de la ceinture !

La société chinoise de casques de réalité virtuelle, Pico, a été empêchée d'enregistrer sa marque commerciale au Chili en raison de la signification vulgaire et inappropriée du mot "Pico" en espagnol, qui est un dérivé vulgaire du nom de l'appareil génital masculin. Le National Institute of Industrial Property (INAPI) a rejeté la demande d'enregistrement de marque de Pico Technology, qui tentait de convaincre les autorités que l'entreprise était étrangère et ne connaissait pas la signification du mot. Malgré cela, toutes les tentatives de Pico ont été vaines, et la demande a été officiellement rejetée.

Cette décision est un revers pour Pico, qui cherche à concurrencer Meta dans le domaine de la réalité virtuelle. Avec son Pico 4, le constructeur asiatique connait des problèmes pour se faire une place en dehors de l'Asie et de quelques pays européens. En effet, le constructeur également subi un revers aux États-Unis, où le lancement du Pico 4 a été annulé à la dernière minute en raison d'un problème politique lié à la société mère chinoise de Pico, ByteDance. Leur application de médias sociaux, TikTok, est confrontée à une interdiction aux États-Unis car les politiciens américains soupçonnent les opérateurs de la plateforme de partager des données utilisateur avec le gouvernement chinois et de l'utiliser à des fins de propagande.

Selon les médias chiliens, le rejet de la demande d'enregistrement de marque de Pico Technology a été motivé par le fait que le mot "Pico" est inapproprié et offensant en espagnol. Bien que les avocats de Pico aient tenté d'expliquer que le mot "Pico" n'était pas utilisé dans son sens habituel dans la demande, l'INAPI a maintenu son refus. Pico pourrait maintenant être contraint de changer de nom ou de trouver un moyen de contourner cette décision pour pouvoir s'établir au Chili.

Au passage, cette situation illustre les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui cherchent à s'établir dans des pays où la culture et la langue sont différentes de celles de leur pays d'origine. Bien que le nom de Pico ne soit pas considéré comme inapproprié dans tous les pays, il l'est au Chili, ce qui a entraîné un rejet de la demande d'enregistrement de marque. Cela montre que les entreprises doivent être conscientes de ces différences culturelles lorsqu'elles cherchent à étendre leurs activités à l'étranger, afin d'éviter de telles situations. A suivre !

