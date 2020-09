INSOLITE sur PUBG : LittleBigWhale, DamDamLive, Kaymind et Poca nous apprennent à cuisiner le Chicken Dinner

Si vous avez déjà joué à PlayerUnknown's Battlegrounds et terminé premier d'une partie, vous avez vu la fameuse phrase « Winner winner chicken dinner » synonyme de victoire dans le Battle Royale. Son origine est floue, elle viendrait d'un casino de Las Vegas qui vendait des plats au poulet que les vainqueurs de paris pouvaient s'offrir sans se ruiner, la phrase est désormais associée à une victoire, et elle donne faim.

Mais si vous désirez dévorer un vrai Chicken Dinner, PUBG Corp. a la solution et a fait appel à quatre influenceurs pour nous apprendre à cuisiner ce plat au poulet. Les vidéastes LittleBigWhale, DamDamLive et Kaymind sont accompagnés de Montoy Christian, alias Poca, un chef cuisinier et créateur des bars et restaurants Guru pour ce tutoriel teinté d'humour, idéal pour préparer un Chicken Dinner mais également un Cocktail Molotov à base de vodka et évidemment buvable. La vidéo est à retrouver ci-dessus, elle donne l'eau à la bouche, mais pour une préparation au calme dans sa cuisine, les recettes sont également détaillées sur le site de PUBG.

Pour rappel, PlayerUnknown's Battlegrounds est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, vendu 9 € sur Amazon.fr. Le titre est également décliné sur mobiles dans une version free-to-play.

Lire aussi : PUBG : mitrailleuse MG3, grenade leurre, Pick'em Up Challenge et plus avec la mise à jour 8.2