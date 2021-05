inXile Entertainment : sa 1re exclusivité Microsoft sera un FPS/RPG

inXile Entertainment a été racheté par Microsoft en 2018, mais il n'a pour l'instant rien sorti sous la houlette de la branche Xbox. Le studio de Brian Fargo était en effet occupé sur Wasteland 3, lancé en août dernier sur PC, PS4 et Xbox One et qui a d'ailleurs reçu de très bonnes notes. Mais maintenant, il faut penser à l'avenir.

Cette semaine, en réponse à un tweet de Xbox, InXile Entertainment a ainsi dévoilé que son prochain jeu sera un FPS/RPG, une catégorie dans laquelle le studio n'a jamais exercé. Plus connu pour ses jeux de rôle à l'ancienne, avec une vue de dessus, comme The Bard's Tale, Wasteland et Torment: Tides of Numenéra, InXile Entertainment va donc essayer quelque chose de neuf, de quoi intriguer les fans des FPS/RPG où la dimension de jeu de rôle se perd de plus en plus.

Ce mystérieux jeu devrait d'ailleurs en mettre plein la vue, il est développé avec l'Unreal Engine 5, mais il faudra encore attendre pour le découvrir. Microsoft et InXile Entertainment comptent-ils le présenter à l'E3 2021 ? Réponse dans un mois. Vous pouvez acheter Wasteland 3 : Day One Edition à 24,59 € sur Amazon.