inZOI : un Character Studio gratuit mais limité dans le temps annoncé et une bonne nouvelle pour les modders

Krafton a décidé de passer à la vitesse supérieure avec inZOI, son simulateur de vie sous Unreal Engine 5 et qui compte bien faire de l'ombre aux Sims d'EA Games. Le studio coréen présentera le jeu à la gamescom 2024 la semaine prochaine, mais les joueurs qui ne pourront pas se rendre en Allemagne vont quand même pouvoir découvrir une partie d'inZOI.

Krafton dévoile cette semaine inZOI: Character Studio, un jeu gratuit qui permettra de créer un tas de personnages à l'aide de nombreux réglages. Les joueurs pourront façonner leurs avatars puis les sauvegarder via Canvas afin de les retrouver dans inZOI à la sortie du jeu complet. Attention, inZOI: Character Studio ne sera disponible que du 21 au 26 août prochain, il ne faudra pas traîner pour essayer ce créateur de personnages.

Par ailleurs, Krafton a annoncé un partenariat avec Overwolf, qui possède CurseForge, un outil gérant les mods pour un tas de titres comme Minecraft, World of Warcraft, Starfield ou encore Les Sims 4. Eh oui, inZOI sera compatible avec les mods dès son lancement, Krafton va même travailler avec Overwolf pour dénicher des créateurs de mods afin de leur confier des réalisations en amont de la sortie du jeu. Hyungjun Kim, producteur et directeur du jeu, commente :

inZOI s'engage à encourager la création de mods et l'expression artistique des joueurs. En nous associant à CurseForge, nous fournissons une plateforme dédiée aux mods d'inZOI, garantissant ainsi à notre communauté les meilleurs outils et ressources pour donner vie à leurs visions créatives. Cette collaboration reflète notre engagement à favoriser une communauté de modding dynamique au sein d'inZOI.

Uri Marchand, CEO d'Overwolf, rajoute :

Le contenu généré par les utilisateurs est le présent et l'avenir du jeu, porté par une communauté de créateurs et de joueurs passionnés qui souhaitent façonner leurs expériences et s'approprier le gameplay. inZOI est l'environnement idéal pour que ce contenu prospère et nous sommes ravis de nous associer à Krafton pour fournir des expériences de modding sûres et organisées dans le très attendu inZOI dès son lancement.