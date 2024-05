It Takes Two se met à jour 3 ans après sa sortie, quoi de neuf ?

Nous ne savons toujours pas ce que développe Hazelight Studios, Josef Fares et son équipe nous ont laissés en 2021 avec It Takes Two, un excellent jeu d'aventure et de plateforme coopératif qui a remporté le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards et qui compte plus de 16 millions de ventes. La future production du studio devrait se dévoiler cette année (dès le Summer Game Fest Live la semaine prochaine ?), mais en attendant, le développeur continue de s'occuper de son prédécent jeu. Eh oui, à la surprise générale, trois ans après son lancement, voilà qu'It Takes Two vient de se mettre à jour sur Steam. Un petit patch de 44 Mo a été publié sur PC, mais que rajoute-t-il ? Eh bien grâce à lui, It Takes Two est désormais Vérifié pour le Steam Deck, il peut donc être joué sans soucis sur la console portable de Valve, une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont la bougeotte.

Mais surtout, cette mise à jour permet de jouer à It Takes Two nativement sur Steam. Concrètement, il n'est plus nécessaire de passer par l'EA App pour lancer le jeu, il est désormais possible de s'amuser avec ses amis Steam, même si un compte EA Games est toujours requis pour jouer en ligne. Le Pass Ami, qui permet d'inviter gratuitement quelqu'un pour jouer à deux, se met lui aussi à jour dans ce sens. Voici le changelog complet, ainsi qu'une FAQ détaillant les changements :

It Takes Two est désormais compatible avec le Steam Deck ! Vous pouvez y jouer n'importe où !

Le lanceur EA app n'est plus nécessaire pour jouer à It Takes Two.

Vous devez toujours posséder un Compte EA pour vous connecter aux serveurs EA et jouer en ligne.

Vous pouvez désormais envoyer des invitations à des jeux et accéder aux jeux de vos proches directement par l'intermédiaire de la liste de contacts Steam.

Les personnes utilisant le Pass Ami peuvent installer la nouvelle version Steam du Pass Ami ou continuer à utiliser le Pass Ami EA app existant. Dois-je ajouter mes contacts Steam à la liste de contacts EA pour les inviter à jouer ? La liste de contacts EA n'est plus nécessaire pour jouer avec une autre personne possédant It Takes Two sur Steam.

Vous pouvez désormais envoyer des invitations de jeu directement sur Steam à n'importe quel contact Steam ! EA app continue de s'exécuter lorsque je lance le Pass Ami L'ancienne version du Pass Ami d'EA app a été remplacée par une nouvelle.

Pour jouer avec le Pass Ami sans EA app, veuillez installer la nouvelle version du Pass Ami. Si vous ne souhaitez pas réinstaller le jeu, l'ancien Pass Ami continuera à fonctionner avec EA app.

Dans ce cas, vous devrez utiliser la liste de contacts EA dans le jeu pour envoyer des invitations EA.

Pour envoyer ou accepter des invitations par l'intermédiaire de la Liste de contacts Steam, vous devez installer la nouvelle version du Pass Ami. Puis-je quand même jouer avec un proche qui possède le jeu sur EA app ? Oui ! Lorsque vous l'invitez à jouer, choisissez l'option « Liste d'amis EA » dans le jeu.

Vous pouvez ensuite ajouter son Compte EA à votre liste de contacts EA et lui envoyer une invitation à jouer par l'intermédiaire d'EA. Les invitations envoyées par l'intermédiaire d'EA sont visibles uniquement lorsque It Takes Two est en cours d'exécution. Qu'est-il arrivé aux sauvegardes cloud d'EA app ?



It Takes Two utilise désormais le Steam Cloud pour les sauvegardes.

Les parties sauvegardées sur votre ordinateur seront automatiquement envoyées sur le Steam Cloud au démarrage du jeu. En raison de contraintes techniques, les parties sauvegardées précédemment stockées dans le cloud EA app ne sont plus accessibles. Pour tous les personnes ayant perdu leur progression suite à cette mise à jour, téléchargez cette sauvegarde terminée et copiez-la dans votre dossier de données de sauvegarde.



(C:UsersUSERNAMEAppDataLocalItTakesTwo) Lancez It Takes Two avec cette sauvegarde terminée et vous pourrez alors utiliser le menu de sélection des chapitres pour continuer à jouer depuis n'importe quel point du jeu.

Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Ai-je toujours besoin d'un Compte EA ? Comme précédemment, vous devez liez un Compte EA à votre compte Steam pour vous connecter aux serveurs EA et jouer en ligne.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, sélectionnez « Jeu en ligne » dans le menu principal pour lier un Compte EA. Il n'est plus nécessaire de posséder un Compte EA pour jouer en local ou pour utiliser la fonction Remote Play Together de Steam.

