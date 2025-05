JCC Pokémon Pocket : une Crise Interdimensionnelle en approche avec l'arrivée des Ultra-Chimères !

Source: The Pokémon Company

Faites semblant d'être surpris, avec la fin du mois qui approche, DeNA et The Pokémon Company viennent de dévoiler le prochain booster à thème du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, poursuivant la cadence mensuelle. Après Gardiens Astraux (A3) en avril, la Septième Génération va continuer d'être à l'honneur avec un ensemble de créatures tout droit sorties d'Ultra-Brèches, les bien nommées Ultra-Chimères. C'est pour ne pas changer avec une bande-annonce que nous découvrons les nouvelles cartes qu'il sera bientôt possible d'obtenir.

De son petit nom Crise Interdimensionnelle (Extradimensional Crisis), ce booster A3a devrait donc être d'une taille relativement semblable à Lumière Triomphale (A2a) et surtout Réjouissances Rayonnantes (A2b), puisqu'avec l'introduction de la rareté chromatique il y a davantage de variantes. Sa sortie est calée à la semaine prochaine, au jeudi 29 mai à 8h00.

Bien évidemment, les stars de l'extension seront les Ultra-Chimères, dont le statut sera directement rappelé sur les cartes comme dans le JCC physique, mais sans que cela n'ait un quelconque intérêt à première vue. Au programme, Mouscoto-ex, Zéroïd, Engloutyran-ex, Bamboiselle, Cancrelove, Katagami, Câblifère, Mandrillon (et donc Vémini), Ama-Ama et Pierroteknik. Oui, elles seront toutes là. Et comme dans le TCG, Ultra Necrozma sera aussi considéré comme faisant partie du groupe, ce qui n'est pas le cas dans les jeux.

Il n'y aura évidemment pas qu'elles, puisque nous pourrons aussi compter sur Type:0 et Zeraora du côté des créatures ou Elsa-Mina pour les Dresseurs. Un nouveau Lampignon de type Psy, un autre Taupiqueur d'Alola et Brindibou (était-ce nécessaire ?) sont également confirmés, de même que Tokorico-ex. Est-ce que les autres Gardiens vont aussi subir le même traitement ?

Le communiqué précise également l'ajout d'une couverture de portfolio avec les UC qui sera disponible en boutique, ainsi qu'un cadre expo floral contre des tickets d'évènement. À ce sujet, ils ont été listés, sans surprise :

Évènement butin Ultra-Chimère - Du 4 juin à 8h00 au 14 juin à 07h59 - Lancer des combats solo spéciaux afin d'obtenir de nouvelles cartes promo, dont une carte Ultra-Necrozma-ex .

- Du 4 juin à 8h00 au 14 juin à 07h59 - Lancer des combats solo spéciaux afin d'obtenir de nouvelles cartes promo, dont une carte . Évènement pioche miracle - Du 12 juin à 8h00 au 22 juin à 7h59 - Obtenez de nouvelles cartes promo, dont une carte Vémini et une carte Nounourson , et obtenez des tickets boutique évènement en remplissant des missions.

- Du 12 juin à 8h00 au 22 juin à 7h59 - Obtenez de nouvelles cartes promo, dont une carte et une carte , et obtenez des tickets boutique évènement en remplissant des missions. Apparition massive d'Ultra-Chimères - Du 23 juin à 8h00 au 29 juin à 7h59 - Des cartes liées aux Ultra-Chimères apparaîtront dans les pioches rares et les pioches bonus.

Sachant que pour le dernier listé, celui de type Combat s'était poursuivi après le lancement de Gardiens Astraux, il y a fort à parier qu'un booster A3b sorte tout de même fin juin, bien qu'il serait bon de calmer un peu ce rythme qui n'est pas spécialement encourageant. Le seul avantage, c'est que les précédentes cartes deviennent échangeables, sauf pour les plus rares, permettant de compléter progressivement notre collection. Vous trouverez quelques visuels des nouveautés en page suivante.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).