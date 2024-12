Jeu de l’année PS Blog 2024 : voici les grands vainqueurs !

Chaque année, le PlayStation Blog se fait mousser en demandant aux internautes de voter pour les meilleurs jeux sortis ces derniers mois sur les plateformes de Sony. Pour cette édition 2024, plus de 1,6 million de fans ont voté pour élire leurs titres favoris dans 19 catégories. Alors, quels sont les meilleurs jeux PlayStation de 2024 ?

Sans plus attendre, voici les vainqueurs, avec évidemment des Trophées pour départager tout le monde :

Meilleur nouveau personnage :

Trophée Platine : Eve (Stellar Blade)

Trophée Or : Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6)

Trophée Argent : Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard)

Trophée Bronze : Ryoma Sakamoto (Rise of the Rōnin)

C’est la catégorie Meilleur nouveau personnage qui a reçu le plus de votes en choix libre. Nous tenons donc à féliciter, entre autres, Strohl de Metaphor: ReFantazio, Wuk Lamat de Final Fantasy XIV: Dawntrail et le Général Brasch de Helldivers 2, tous très appréciés dans le monde entier. Mais ce sont néanmoins Eve de Stellar Blade, Jane Harrow de Call of Duty: Black Ops 6, Emmrich Volkarin de Dragon Age: The Veilguard et Ryoma Sakamoto de Rise of the Rōnin qui ont été les plus plébiscités.

Meilleure histoire :

Trophée Platine : Silent Hill 2

Trophée Or : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Argent : Stellar Blade

Trophée Bronze : Call of Duty: Black Ops 6

Cette année, la compétition a été rude dans la catégorie Meilleur scénario, opposant notamment les nouvelles histoires poignantes de Call of Duty: Black Ops 6 et de Stellar Blade. Deux remakes inoubliables se sont disputé la tête du classement : Silent Hill 2 et Final Fantasy VII Rebirth.

Finalement, le voyage surréaliste de James Sunderland à Silent Hill a pris la première place. Le remake de ce classique de la PS2 par Bloober Team et Konami a capturé l’essence onirique du titre original tout en l’améliorant avec une capture faciale haute définition pour ajouter plus de nuances aux visiteurs perturbés de la ville. Nous verrons Silent Hill 2 dans nos rêves agités pendant des années.

Meilleure démonstration graphique PlayStation :

Trophée Platine : Black Myth: Wukong

Trophée Or : Astro Bot

Trophée Argent : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Bronze : Stellar Blade

Vous arrive-t-il, lorsque vous jouez à un jeu, de mettre l’action sur pause et de pousser un wahou ! d’émerveillement ? L’année 2024 a été remplie de ces moments, grâce à tous les jeux qui ont dépassé les limites du possible dans le domaine des graphismes. Les aventures comme Stellar Blade et Final Fantasy VII Rebirth ont donné une touche de réalisme à leurs mondes fantastiques, tandis que les planètes lumineuses et enjouées qui ont été visitées par Astro et ses amis robots ont su ravir les cœurs (et les yeux) des joueurs du monde entier.

L’un des moments les plus mémorables de l’année est sans conteste la scène d’ouverture de Black Myth: Wukong, dans laquelle vous brandissez votre bâton et combattez au milieu des nuages. Mais ce n’est que le début. Les montagnes gigantesques, les forêts denses et les champs enneigés que l’on retrouve dans ce jeu d’action épique montrent à quel point les graphismes peuvent être magnifiques sur PS5, ce qui lui a valu le trophée Platine de cette année dans cette catégorie.

Meilleure direction artistique :

Trophée Platine : Astro Bot

Trophée Or : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Argent : Silent Hill 2

Trophée Bronze : Dragon Ball: Sparking Zero

Les jeux de 2024 ont su donner vie à des visions artistiques poussées, des horreurs glaçantes aux créatures fantastiques. Dragon Ball: Sparking Zero a retranscrit l’âme de l’anime original avec brio, Final Fantasy VII Rebirth a proposé des personnages et des boss exceptionnels, et Silent Hill 2 a su revisiter l’atmosphère macabre du jeu PS2 et lui offrir une esthétique nouvelle.

Cependant, c’est Astro Bot, de la Team Asobi, qui a atteint la première marche du podium dans cette catégorie. En effet, le jeu d’aventure et de plateforme, avec ses hommages aux personnages classiques et leurs équipements fidèles au design originel, a su faire mouche. Chaque niveau est une merveille visuelle, des fantômes qui jonglent avec des couteaux à l’architecture japonaise traditionnelle, en passant par des engins farfelus dignes de films de science-fiction. Félicitations à la Team Asobi.

Meilleure ambiance sonore :

Trophée Platine : Astro Bot

Trophée Or : Silent Hill 2

Trophée Argent : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Bronze : Stellar Blade

Cette année, dans nos oreilles ont résonné le bruit du métal s’entrechoquant, la vibration de gadgets et les craquements de petites villes pour donner vie aux environnements dans lesquels nous avons évolué. Mais c’est l’expérience auditive complète proposée par Astro Bot qui s’est hissée à la première place. Des piétinements d’Astro s’adaptant au terrain qu’il traverse aux tirs et bruits divers émis par sa combinaison, chaque niveau est un délice pour les oreilles.

Meilleure bande-son :

Trophée Platine : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Or : Astro Bot

Trophée Argent : Stellar Blade

Trophée Bronze : Silent Hill 2

En 2024, le domaine des bandes-son a fait l’objet d’une concurrence acharnée. Astro Bot et Metaphor: ReFantazio nous ont offert de nouveaux titres que nous fredonnerons encore en 2025. Silent Hill 2 a su capturer avec brio toute l’essence des sons maussades et éclectiques d’Akira Yamaoka.

Cependant, c’est Final Fantasy VII Rebirth qui décroche la palme de la catégorie Meilleure bande originale. Ce n’est pas surprenant, étant donné que la bande-son du jeu PlayStation originel est encore considérée à l’heure actuelle comme l’une des meilleures de toute l’histoire des jeux vidéo. Chacune des pistes de Rebirth propose une instrumentation complexe, qu’il s’agisse de la ville apaisante de Kalm ou des combats de boss effrénés contre Séphiroth. Cette année, l’une des meilleures bandes originales de jeu s’est encore améliorée.

Meilleure utilisation de la manette DualSense :

Trophée Platine : Astro Bot

Trophée Or : Stellar Blade

Trophée Argent : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Bronze : Silent Hill 2

Si vous avez entendu le fracas du métal de la lame d’Eve à travers le haut-parleur ou ressenti le battement de la pluie dans Silent Hill 2, vous savez à quel point la manette DualSense peut renforcer l’immersion dans un jeu. Et cette année, de nombreux développeurs ont exploité ses fonctionnalités pour rendre leurs jeux plus terrifiants, plus exigeants et plus agréables que jamais.

Avec Astro Bot, qui remporte le trophée Platine de cette année pour son utilisation de la DualSense, la Team Asobi s’est appuyée sur ce qu’elle avait déjà créé par le passé. Des roulades d’Astro dans un monde à la LocoRoco au déblaiement de votre route d’un souffle, chaque pan de cette aventure a été conçu spécialement pour la manette, ce qui confère à un jeu déjà incroyable une expérience encore plus agréable.

Meilleures options d’accessibilité :

Trophée Platine : Astro Bot

Trophée Or : The Last of Us Part II Remastered

Trophée Argent : Silent Hill 2

Trophée Bronze : Horizon Zero Dawn Remastered

Non seulement la Team Asobi a créé une aventure épique et empreinte de nostalgie, qui est un véritable hommage aux 30 ans de PlayStation, mais elle a également fait un sans-faute en matière d’accessibilité ! Graphismes contrastés, système de commande intuitif pour la manette Access, implémentation absolument unique du retour haptique avec des indices visuels : tout a été pensé pour permettre à tous les joueurs d’explorer des mondes animés aux côtés d’Astro !

Meilleure expérience multijoueur :

Trophée Platine : Helldivers 2

Trophée Or : Call of Duty: Black Ops 6

Trophée Argent : Fortnite

Trophée Bronze : Dragon Ball: Sparking Zero

Rétablir la paix n’est pas chose aisée, mais le goût de la liberté est bien plus doux lorsqu’on l’obtient en équipe. Cette année, les joueurs se sont unis sous la bannière de la démocratie dans Helldivers 2 afin de repousser les robots et autres insectes. Que vous ayez joué avec des amis ou mené à bien vos objectifs de mission avec des étrangers en ligne, nous vous saluons bien bas.

Meilleur jeu en évolution :

Trophée Platine : Fortnite

Trophée Or : Final Fantasy XIV Online

Trophée Argent : Call of Duty

Trophée Bronze : No Man’s Sky

Rien ne dure éternellement, mais certains jeux ont su se transformer en écosystème persistant. Vous avez de nouvelles options de combat et une concurrence féroce dans Call of Duty, la reconstruction d’un univers entier dans No Man’s Sky ou encore la possibilité de concrétiser ses rêves dans Final Fantasy XIV Online. Il y en a pour tous les goûts, et même si vous ne trouvez pas votre bonheur, patientez encore un mois et vous pourriez bien découvrir votre prochain jeu préféré.

Avec ses innovations constantes, ses histoires sans fin et toute une galaxie à explorer, un jeu a su résister mieux que les autres au passage du temps : Fortnite. Qu’il s’agisse de danser avec Snoop Dogg, de faire équipe avec les tortues ninjas ou de vous amuser avec vos meilleurs amis et des personnages d’anime, Fortnite fait constamment appel à notre imagination. Ajoutez à cela des modes LEGO, course automobile et même FPS, et vous obtenez un jeu qui est bien plus que la somme de ses différentes parties.

Meilleure extension :

Trophée Platine : Elden Ring Shadow of the Erdtree

Trophée Or : God of War Ragnarök : Valhalla

Trophée Argent : Final Fantasy XVI: La complainte du ressac

Trophée Bronze : Alan Wake 2: The Lake House

Vous souhaitiez en savoir un peu plus sur l’histoire de Kratos ? Cette année, vous avez été servis. Vous vouliez davantage d’histoires dans Final Fantasy XVI ? 2024 a pensé à vous. Vous vouliez plus d’Alan Wake dans votre vie ? Mission accomplie également.

Cette année, des jeux déjà fantastiques ont eu droit à leur lot d’extensions. God of War Ragnarök : Valhalla vous a fait découvrir les épreuves de l’au-delà nordique tandis qu’Alan Wake 2: The Lake House a prolongé une aventure déjà terrifiante. Pendant ce temps, nous avons quitté l’Entre-Terre pour explorer le Royaume des ombres dans l’extension d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Dans cette extension comptant sans conteste parmi les plus généreuses de l’année, retrouvez des dizaines de nouveaux ennemis et boss à affronter, une toute nouvelle carte à explorer et une kyrielle de nouvelles façons d’améliorer votre équipement de Sans-éclat. Outre la quantité de contenu, Shadow of the Erdtree a introduit l’un des combats de boss les plus éprouvants jamais imaginés par FromSoftware pour améliorer encore cette aventure déjà formidable.

Meilleur jeu de sport :

Trophée Platine : EA Sports FC 25

Trophée Or : WWE 2K24

Trophée Argent : F1 24

Trophée Bronze : NBA 2K25

L’action a battu son plein en 2024 pour les amateurs de jeux de sport. Le Comportement dynamique amélioré proposé par F1 24 a donné aux mordus d’adrénaline leur dose de courses ultra-rapides et réalistes, tandis que WWE 2K24 a joué sur la nostalgie en signant le grand retour de types de matchs appréciés.

À l’issue d’un match sans merci, c’est EA Sports FC 25 qui s’est offert le titre de Meilleur jeu de sport de 2024. La nouvelle fonctionnalité FC IQ a revisité les tactiques, de façon à proposer un contrôle stratégique du gameplay jamais vu dans toute l’histoire de la franchise. EA Sports FC 25 permet également de jouer plus rapidement avec des amis grâce au mode Rush en 5 contre 5. En outre, les équipes plus restreintes font le bonheur des joueurs qui aiment l’action, leur laissant plus de temps avec le ballon.

Meilleure réédition :

Trophée Platine : The Last of Us Part II Remastered

Trophée Or : Horizon Zero Dawn Remastered

Trophée Argent : Tomb Raider I-III Remastered

Trophée Bronze : MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

The Last of Us Part II Remastered a frappé un grand coup début 2024 avec ses améliorations graphiques poussées, son taux de rafraîchissement fluide et son mode No Return qui propose de nouveaux défis une fois que les joueurs ont terminé l’histoire riche en émotions. Les feuillages nets, les ombres intenses et les personnages ultra-détaillés lui ont permis de devenir la version définitive plébiscitée par les joueurs.

Meilleur jeu indépendant :

Trophée Platine : Balatro

Trophée Or : Palworld

Trophée Argent : Phasmophobia

Trophée Bronze : Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (Flat Version)

La terreur générée par Phasmophobia et Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 a su tenir les joueurs en haleine, tandis que l’aventure de domestication de monstres Palworld leur a permis de bâtir une communauté. Mais, au final, c’est Balatro, qui propose un roguelite enfermant les joueurs dans une boucle hypnotique, qui a atteint le sommet du classement.

Meilleur jeu PS VR2 :

Trophée Platine : Resident Evil 4 VR Mode

Trophée Or : Metro Awakening

Trophée Argent : Phasmophobia

Trophée Bronze : Cooking Simulator VR

Les jeux d’horreur immersifs sont une valeur sûre pour les joueurs de PS VR2. Bien qu’il soit sorti à cette même période l’an dernier, Resident Evil 4 VR Mode a marqué les mémoires et obtenu une grande partie des suffrages. Capcom montre là toute sa polyvalence en adaptant avec maestria sa franchise de survie et d’horreur pour la réalité virtuelle. Vertigo Games a également adapté le monde post-apocalyptique de Metro pour la réalité virtuelle et ajouté des fonctionnalités immersives, tout en conservant l’atmosphère oppressive et tendue de la franchise. Phasmophobia prouve que les escapades surnaturelles sont plus intéressantes en groupe, et Cooking Simulator VR a séduit les joueurs en leur servant une expérience culinaire chaotique.

Meilleur jeu PS4 :

Trophée Platine : Call of Duty: Black Ops 6

Trophée Or : Metaphor: ReFantazio

Trophée Argent : Sonic X Shadow Generations

Trophée Bronze : Persona 3 Reload

Certains des meilleurs jeux de 2024 sont sortis à la fois sur PS5 et PS4. Atlus nous a livré deux RPG d’exception : Persona 3 Reload et Metaphor ReFantazio. Sega affiche également tout son amour pour son hérisson emblématique dans Sonic X Shadow Generations, qui dispose d’une nouvelle campagne. Quelle année exceptionnelle pour Sega !

Malgré la compétition acharnée, Call of Duty: Black Ops 6 décroche le titre de Meilleur jeu PS4 de l’année. Treyarch et ses partenaires ont élaboré une campagne poignante et riche en action, réintroduit le mode Zombies par manches et forgé une expérience multijoueur passionnante et illimitée. Félicitations aux développeurs de Call of Duty pour cette réussite.

Meilleur jeu PS5 :

Trophée Platine : Astro Bot

Trophée Or : Black Myth: Wukong

Trophée Argent : Final Fantasy VII Rebirth

Trophée Bronze : Stellar Blade

Des expériences vidéoludiques d’exception sont sorties en 2024, et quatre d’entre elles ont visiblement marqué de nombreux votants. Le gigantesque RPG Final Fantasy VII Rebirth a donné le coup d’envoi en février. Le monde d’action et de science-fiction proposé par Stellar Blade s’est déchaîné sur PS5 deux mois plus tard. Ensuite, ça a été au tour de Black Myth: Wukong avec ses combats punitifs au mois d’août. Mais c’est finalement le jeu d’aventure et de plateforme d’Astro Bot, sorti en septembre, qui a récolté la majorité des voix.

Studio de l’année :

Trophée Platine : Team Asobi

Trophée Or : Bandai Namco

Trophée Argent : Shift Up

Trophée Bronze : Arrowhead Games

Il n’y aurait pas de jeux vidéo sans les personnes talentueuses qui mettent toute leur passion à leurs services. Chaque année, c’est un privilège de voir se matérialiser l’imagination et des idées qu’il aura fallu des années à concrétiser. Nous avons eu droit à une expérience multijoueur satirique impressionnante, à une nouvelle référence du genre de l’action-aventure et à une équipe capable de sortir plusieurs hits au cours d’une même année. Cependant, le studio qui a su ravir le cœur des joueurs est bien la Team Asobi.

Avec Astro Bot, la Team Asobi a réussi à cristalliser toute la joie que l’on ressent à jouer aux jeux vidéo. Tout en rappelant à la mémoire de joueurs chevronnés de merveilleux souvenirs, le jeu peut également offrir aux novices leur première expérience vidéoludique magique. Le studio a prouvé aux joueurs qu’il avait le talent de concevoir un véritable chef-d’œuvre.

Jeu le plus attendu en 2025 et au-delà :

Trophée Platine : Ghost of Yōtei

Trophée Or : Marvel’s Wolverine

Trophée Argent : Death Stranding 2: On The Beach

Trophée Bronze : Monster Hunter Wilds

On voit poindre à l’horizon les poids-lourds les plus attendus de 2025. Les joueurs n’auront pas à attendre bien longtemps : Monster Hunter Wilds sort dans un peu plus de deux mois. Si l’année commencera avec des chasses aux monstres, la dernière aventure de Sucker Punch, Ghost of Yōtei, vous proposera des combats à l’épée, de l’exploration et plus encore en 2025. Et comme les derniers projets d’Insomniac et de Kojima Production sortiront également sur PlayStation, il y a de quoi être emballé.