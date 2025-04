Le jeu vidéo le plus influent de tous les temps est une énorme surprise

En amont des BAFTA Games Awards 2025, qui récompensaient les meilleurs jeux vidéo sortis l'année dernière, les organisateurs ont lancé un sondage pour demander aux joueurs quel est selon eux le jeu vidéo le plus influent de tous les temps. Un classement de 21 titres a été dévoilé, il a évidemment des noms cultes très prévisibles, mais le jeu qui arrive en tête a de quoi surprendre.

Trêve de suspens, voici les jeux vidéo les plus influents de tous les temps, selon le sondage des BAFTA :

21. Grand Theft Auto ;

; 20. The Elder Scrolls V: Skyrim ;

; 19. Grand Theft Auto III ;

; 18. Dark Souls ;

; 17. Final Fantasy VII ;

; 16. Baldur’s Gate 3 ;

; 15. World of Warcraft ;

; 14. Metal Gear Solid ;

; 13. Pong ;

; 12. Tomb Raider ;

; 11. Tetris ;

; 10. Les Sims ;

; 9. Half-Life 2 ;

; 8. Super Mario 64 ;

; 7. Kingdom Come: Deliverance 2 ;

; 6. Minecraft ;

; 5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time ;

; 4. Half-Life ;

; 3. Super Mario Bros. ;

; 2. Doom ;

; 1. Shenmue.

Eh oui, c'est Shenmue qui est considéré comme le jeu vidéo le plus influent de tous les temps selon ce sondage, Chris Schilling explique dans son texte que le jeu de Yū Suzuki et SEGA proposait avant tout le monde des PNJ qui vivent leur vie, un rythme lent et une horloge in-game qui dicte les actions des personnages (et donc les notres), autant de mécaniques qui ont inspiré de très nombreux jeux, que ce soit Animal Crossing, Stardew Valley, Yakuza/Like A Dragon, mais également des blockbusters comme Uncharted 4: A Thief's End, The Last Of Us Part II et God of War (2018), qui incluent des séquences de jeu plus lentes entre les phases d'action.

Difficile de contredire l'influence qu'a eue Shenmue sur les jeux vidéo sortis après lui, mais mérite-t-il réellement cette première place ? La présence d'un jeu aussi récent que Kingdom Come: Deliverance 2 interroge également, nous vous laissons le soin d'en débattre en commentaires. Sorti en 1999 sur Dreamcast, Shenmue a eu droit à une suite deux ans plus tard, puis un troisième volet a été lancé en 2019. Si vous ne connaissez pas la franchise, le bundle Shenmue I & II est disponible à partir de 6,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.