Jeux annulés chez Bluepoint et Bend : les développeurs vont avoir de quoi être remontés contre Sony

En fin de semaine dernière, nous apprenions l'annulation de jeux first party édités par Sony qui n'avaient pas encore été annoncés. Le premier était un jeu live service par Bend Studio, le second un autre titre live service, mais dans l'univers de God of War et développé par Bluepoint Games. Si la plupart des joueurs ne pleurent sans doute pas ces annulations, les développeurs impliqués vont sans aucun doute en pâtir, d'autant que l'annonce a surpris tout le monde. Même les principaux concernés.

Comme l'a dévoilé le journaliste Jeff Grubb dans sa dernière vidéo Game Mess Mornings, les développeurs de Bend Studio et Bluepoint Games ont appris l'annulation de leurs jeux en même temps que le reste du monde, via l'article de Bloomberg. L'information a pourtant été confirmée dans la foulée par Sony, qui n'avait visiblement pas pris la peine de l'annoncer à ses équipes. Bonjour l'ambiance ce lundi matin au bureau...

D'après Jeff Grubb, les développeurs vont désormais devoir proposer de nouveaux projets à Sony, alors que les exigences de la firme japonaise ont bien changé. Comme le rappelle le journaliste, il y a quelques années, il suffisait d'évoquer un titre live service avec telle ou telle franchise pour avoir le feu vert. Maintenant, eh bien personne ne sait ce que veut Sony, Bend et Bluepoint vont devoir trouver les bonnes idées qui séduiront l'éditeur, mais ce ne sera sans doute pas un jeu live service...

Vous pouvez acheter God of War Ragnarök à partir de 32,50 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.