Jumanji : Aventures Sauvages, encore un jeu sous licence annoncé par Outright Games

Outright Games s'est spécialisé dans le développement de jeux vidéo sous licences, il avait déjà sorti en 2019 Jumanji : Le Jeu Vidéo adapté des récents films avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Le studio va remettra ça avec un nouveau titre, Jumanji: Aventures Sauvages :

Jumanji: Aventures Sauvages mettra de nouveau en scène Smolder, Ruby, Mouse et Shelly à la recherche d'un trésor, le Joyau de Jumanji, qui leur permettra d'enfin sortir du jeu et rentrer chez eux. Les joueurs auront accès à un terrain de jeu quatre fois plus grand avec des environnements variés (jungle, village, montagne, etc.) à explorer, des boss à affronter et des objets à débloquer. Le titre sera à parcourir en solo ou en multijoueur coopératif local jusqu'à quatre joueurs.

La date de sortie de Jumanji: Aventures Sauvages est fixée au 3 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Jumanji : Le Jeu Video à 29,99 € sur Amazon.