Le Grinch : Les Aventures de Noël, le croque-mitaine vert bientôt dans un jeu vidéo

Outright Games est maintenant bien connu pour ses adaptations de films et autres œuvres de fiction en jeux vidéo, souvent pensés pour être joués en famille. Le studio planche sur Jumanji : Aventures Sauvages, mais il dévoile aujourd'hui un autre titre, inspiré du célèbre roman Le Grincheux qui voulait gâcher Noël.

Outright Games s'est en effet associé à Dr. Seuss Enterprises pour développer Le Grinch : Les Aventures de Noël, un jeu de plateforme à défilement horizontale dont voici une présentation :

Dans ce jeu inspiré des illustrations originales de la célèbre histoire du Dr Seuss, les joueurs se glisseront dans la peau du Grinch pour gâcher le Noël des habitants de Chouville. En compagnie de leur chien Max, qui les aidera à accomplir leur affreuse mission en volant un maximum de cadeaux, ils devront parcourir la ville et affronter les chants joyeux et les lumières féériques symbolisant l’esprit de Noël.

Les joueurs résoudront des énigmes pour débloquer des capacités spéciales et des gadgets étonnants (boules de neige paralysantes, déguisement de Père Noël, lasso en sucre d’orge, jetpack, etc.), fonceront dans les rues de la ville sur une luge ou un snowboard et découvriront l’esprit de Noël pour aider le cœur du Grinch à tripler de volume.

Le Grinch : Les Aventures de Noël invite les joueurs à plonger en immersion totale dans un univers familier où ils reconnaîtront les environnements et les personnages du conte, ainsi qu’une myriade de détails enchanteurs qui raviront tous les fans.

Publié pour la première fois en 1957, écrit et illustré par le Dr Seuss, le Grinch a évolué au cours des décennies pour s’inscrire dans la longue tradition des contes de Noël. Un univers riche et original s’est créé au fil des livres, des films, des comédies musicales, des collaborations avec diverses célébrités, des accessoires de mode et plus encore. Le Grinch : Les Aventures de Noël est une version moderne d’un conte de Noël classique, jouable en mode coopératif local pour 2 personnes. Le jeu offre des fonctionnalités d'accessibilité destinées aux enfants âgés de 5 ans et plus, afin de faire découvrir le merveilleux monde imaginaire du Dr Seuss à une nouvelle génération de fans.