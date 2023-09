JUMP: Assemble, un nouveau jeu réunissant les héros de mangas de la Shueisha annoncé

Par le passé, les amateurs de mangas et d'anime ont pu profiter de différents cross-over survoltés, plus ou moins appréciés. Après J-Stars Victory VS+, c'est Jump Force qui réunissait les univers de la Shūeisha sur consoles et PC, avant d'être supprimé des boutiques en ligne et donc avec lui une partie de ses personnages en DLC. Les fans espéraient depuis qu'un nouveau jeu du genre lui succède et soit de meilleure qualité. C'est donc avec un certain étonnement que nous apprenons qu'un jeu baptisé JUMP: Assemble est en cours de développement, mais il ne va pas faire que des heureux...

C'est en effet DeNA qui développe JUMP: Assemble, comme il l'annonce dans un communiqué de presse japonais, qui est spécialisé dans... les jeux mobiles. Eh oui, ce nouveau projet sera à destination des smartphones sous iOS et Android. L'autre mauvaise nouvelle, du moins pour ceux qui espéraient un jeu de baston traditionnel, c'est qu'il prendra la forme d'un MOBA opposant deux équipes de 5 personnages, mettant en avant la coopération. Enfin, il n'est prévu en 2024 que pour le marché asiatique avec des versions en chinois et coréen. Oui, c'est un comble, mais le Japon n'est même pas concerné pour le moment... DeNA et la Shūeisha souhaitant avant tout prioriser les régions où les MOBA sont populaires. D'autres territoires devraient tout de même y avoir droit par la suite.

Le seul bon point que nous pouvons retirer de cette annonce nous vient de l'inclusion des héros d'hier et d'aujourd'hui du Weekly Shōnen Jump avec les classiques Dragon Ball (Gokû), One Piece (Luffy), Naruto et Bleach (Ichigo) aux côtés des plus gros succès populaires de ces dernières années que sont Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba (Tanjirō), Jujutsu Kaisen (Yūji Itadori), Mashle (Mash Burnedead) et Undead Unluck (Andy). Des héros d'autres œuvres les rejoindront et ils ne seront évidemment pas les seuls des leurs.

Difficile de savoir si JUMP: Assemble sortira un jour par chez nous, mais au moins vous connaissez désormais son existence.

