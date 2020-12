Keiichiro Toyama (Silent Hill, Gravity Rush) développe un jeu entre horreur, action et aventure

Au début du mois, Bokeh Game Studio se présentait officiellement, il s'agit d'un nouveau studio de développement japonais fondé par Keiichiro Toyama (directeur de Silent Hill, Siren, Gravity Rush), Kazunobu Sato (producteur de The Last Guardian) et Junya Okura (développeur sur Siren et Gravity Rush). La fine équipe n'avait partagé que des artworks énigmatiques, lorgnant le survival-horror, mais le studio entre déjà un peu plus dans les détails.

Comme le rapporte IGN, Bokeh Game Studio développe actuellement un jeu horrifique d'action et d'aventure qui devrait plaire aux fans des précédents titres de Keiichiro Toyama et qui est attendu en 2023. Le directeur parle ainsi de « batailles et d'éléments scénaristiques », avec « une expérience de divertissement plus large ». Il ne s'agira pas d'un survival-horror hardcore à proprement parler, mais il ne sera pas aussi léger que Gravity Rush, qui n'abordait que des thèmes paranormaux dans un univers coloré. Ce mystérieux jeu est développé d'abord sur PC, mais l'équipe compte déjà le sortir sur un maximum de plateformes. Il faudra de toute façon être patient, Kazunobu Sato explique que le jeu est encore en phase de prototype et table sur trois ans de développement.

Le trio revient également brièvement sur la création de Bokeh Game Studio, né d'une volonté d'indépendance qui a germé suite à la pandémie de COVID-19, obligeant les développeurs à travailler de chez eux, l'équipe comptait à l'origine créer des jeux pour mobiles, mais a fini par recruter des vétérans de l'industrie vidéoludique japonaise, et a donc revu ses ambitions à la hausse. Keiichiro Toyama cite d'ailleurs comme inspiration pour ce nouveau départ Fumito Ueda, qui a quitté Sony Interactive Entertainment Japan Studio pour fonder genDESIGN. Yohei Hart, responsable du management et lui aussi ancien membre de SIEJ, explique que cette indépendance permet davantage de choses, comme partager plus d'informations sur les réseaux sociaux lors du développement. Une bonne manière de ne pas se faire oublier en tant qu'indépendant, reste désormais à patienter en attendant d'en savoir plus sur ce premier projet alléchant de Bokeh Game Studio. Vous pouvez retrouver Silent Hill HD Collection à 38,53 € sur Amazon.fr.