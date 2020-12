Kena: Bridge of Spirits, pas de motion capture pour le titre d'Ember Labs

Ayant fait craindre le pire aux fans suite à une bourde de Sony ayant laissé entrevoir un possible report à la fin d'année prochaine, Kena: Bridge of Spirits nous fait parvenir de ses nouvelles en cette fin de semaine. Les développeurs du soft se sont confiés à nos confrères d'OPM Magazine et ont évoqué leur envie de ne pas être limités par la technique de motion capture.

Le jeu qui tente de se rapprocher du style offert par le duo Disney/Pixar et qui veut faire ressentir une émotion aux joueurs choisit de se passer de cette méthode souvent utilisée dans le monde du jeu vidéo. À la place, nous aurons la chance de profiter d'un jeu totalement dessiné à la main, ce qui permet d'être plus flexible et de donner aux personnages plus de personnalité et d'émotions.

L'utilisation de l'animation par images clés nous donne plus de liberté pour donner plus de personnalité aux personnages. Nous avons investi plus de temps dans les visages afin de pouvoir faire ressortir des émotions et des expressions subtiles dans leurs scènes.

Selon Mike Grier d'Ember Lab, cela convient parfaitement à ce type de narration, car les animations de jeu dynamiques peuvent également être mieux réalisées. Les mouvements sont tout simplement fantastiques, car le rendu des combats est lourd, tandis que le personnage reste léger et réactif.

Kena: Bridge of Spirits sortira début 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.