Kerbal Space Program : un partenariat annoncé avec l'ESA pour le DLC gratuit Shared Horizons

Kerbal Space Program n'est évidemment pas connu pour son réalisme pointilleux, et pourtant, Private Division et Squad viennent d'annoncer aujourd'hui un partenariat avec l'Agence spatiale européenne, ou ESA, qui résultera d'un contenu additionnel gratuit à paraître en début juillet prochain.

Ce DLC gratuit se nommera Shared Horizons et rendra hommage aux missions de l'ESA, tout en rajoutant la fusée Ariane 5, une combinaison spatiale aux couleurs de l'agence, de nouvelles pièces et de nouvelles expériences scientifiques dans Kerbal Space Program. Deux missions sont prévues :

La deuxième nouvelle mission, Rosetta, rend hommage à l'atterrissage réussi sur une comète de la famille de Jupiter, un événement ayant rendu possible la collecte de données importantes sur l'environnement de la comète. Basés sur des missions historiques de l'ESA, ces défis donnent au joueur l'opportunité de revivre certains des grands moments de l'histoire de l'exploration spatiale dans Kerbal Space Program.

Michael Cook, producteur exécutif chez Private Division, rajoute :

Nous sommes heureux de pouvoir faire équipe avec l'ESA pour donner vie à leurs véritables missions et vaisseaux dans Kerbal Space Program pour la première fois. C'est un honneur de travailler main dans la main avec une agence spatiale de renommée mondiale, et nous avons hâte que nos fans puissent découvrir ces missions historiques à l'occasion de la mise à jour Shared Horizons.

Günther Hasinger, directeur de la science de l'ESA, poursuit :

Beaucoup de nos ingénieurs et scientifiques au sein de l'Agence Spatiale Européenne connaissent bien KSP. Rosetta et BepiColombo sont deux missions extrêmement complexes qui représentent des défis spécifiques, mais elles se sont révélées extrêmement riches d'enseignement pour l'ESA et la communauté scientifique mondiale. C'est pourquoi je suis très heureux que ces missions scientifiques fondatrices puissent désormais être revécues aussi bien sur Terre que sur Kerbin.

Shared Horizons a déjà sa date de sortie fixée au 1er juillet 2020 dans Kerbal Space Program sur PC, et il faudra attendre un peu plus tard dans l'année pour retrouver le contenu additionnel gratuit sur PlayStation 4 et Xbox One.