Killzone est mort et voici pourquoi

Dans les années 2000, Killzone était une franchise incontournable si vous aviez une PlayStation 2, une PSP ou une PS3. La licence est née en 2004 chez Guerrilla Games et a connu plusieurs suites, jusqu'en 2013 avec Killzone: Shadow Fall sur PlayStation 4. Depuis... eh bien c'est le calme plat. Pire encore, les serveurs des jeux ont fermé, le site officiel de la franchise n'est plus en ligne, Guerrilla Games et Sony n'ont jamais exprimé leur volonté de faire revenir Killzone.

Cette semaine, c'est Roy Postma qui enfonce un peu plus le clou. Dans un entretien accordé au Washington Post (via VGC), le directeur créatif (24 ans d'expérience chez Guerrilla Games) explique pourquoi Killzone a disparu des radars.

Nous en avions fini avec ça en tant qu’équipe. En tant que studio, nous devions rafraîchir la palette. C’était, par choix, l’opposé de Killzone.

Vous l'avez deviné, Roy Postma parle ici de la franchise Horizon, débutée en 2017 avec Horizon Zero Dawn (bientôt remastérisé sur PS5 et PC) et qui a continué avec Horizon Forbidden West en 2022. Il faut dire que les jeux avec Aloy sont bien plus grand public que ne l'étaient les Killzone, comme l'explique Roy Postma :

Je pense que les thèmes que cette histoire et les personnages représentent sont pertinents pour tous les âges et toutes les personnes, comme le fait d’avoir une famille d’amis retrouvée et de trouver sa place dans le monde.

Cette quête d'un public plus large va se poursuivre dans les prochaines semaines avec la sortie de LEGO Horizon Adventures, codéveloppé par Guerrilla Games et Studio Gobo. La directrice des jeux sous licence LEGO, Kate Bryant, rajoute :

C'est une version revisitée à la manière de Lego, mais avec autant de cœur, mais aussi un peu plus loufoque, plus accessible, et qui peut être vécue par un enfant de 10 ans. Ce n'est pas seulement approprié, c'est-à-dire pas trop effrayant ou violent... Aloy peut parler à ce large public parce qu'elle a cette force de caractère qui peut trouver un écho auprès d'un public plus jeune.

Guerrilla Games a donc les yeux rivés sur la franchise avec Aloy, les fans de jeux de tir peuvent oublier Killzone. LEGO Horizon Adventures sortira le 14 novembre prochain, vous pouvez le précommander à partir de 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.