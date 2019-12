Kingdom Hearts III : scénario, Épisode Limit Cut et personnages jouables, le DLC Re:Mind davantage détaillé

En début de mois, Square Enix nous a régalé en diffusant une nouvelle bande-annonce du DLC Re:Mind de Kingdom Hearts III, annonçant au passage sa date de sortie, son contenu et celui de la mise à jour 1.07 qui l'accompagnera.

Le site officiel japonais a été mis à jour hier soir, donnant davantage de détails sur ce que nous pourrons expérimenter, et que Gematsu a traduit, attention aux spoilers si vous n'avez pas terminé le jeu de base !

Kingdom Hearts III 25,13 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 25,13€. Re:Mind dépeint une autre histoire que Sora n'a pas encore vécue. C'est une réunion avec les amis que vous avez rencontrés par le passé qui ajoute toutes sortes de nouveaux éléments. Scénario additionnel Re:Mind Re:Mind est une autre histoire qui se produit pendant le climax. Juste avant de se rendre à la bataille finale au Cimetière des Keyblade, Sora suit le cœur des Sept Gardiens de la Lumière et vit le combat de chaque Gardien. Épisode Limit Cut et combats de boss Des combats à la difficulté élevée contre les 13 membres de la Véritable Organisation XIII se dérouleront. Mettez-vous en garde et attaquez au meilleur moment pour réussir contre ces puissants boss. Changer entre les personnages jouables Passez d'un personnage jouable à un autre, dont Riku, Aqua, Roxas, Kairi, etc. Dans certains combats, vous pouvez activer des compétences en coopération avec les membres du groupe. Autres éléments La page contient également des sections pour un « Greeting Mode », une « Fonction diaporama », un « Menu Premium », un « Épisode secret et boss » et un « Mode anglais » (pour la version japonaise), mais des informations détaillées ne seront ajoutées que plus tard.

Et c'est tout pour le moment, mais nous devrions en savoir un peu plus assez rapidement, certaines cases du site portant la mention « coming soon » et la date de sortie de Re:Mind étant fixée au 23 janvier 2020 sur PS4, tandis que les joueurs Xbox One devront attendre jusqu'au 25 février.

