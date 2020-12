Kingdom of Night : le RPG de Black Seven Studios se dévoile dans un nouveau trailer

Dévoilé en avril 2019 via une première bande-annonce, Kingdom of Night se montre à travers un nouveau trailer. Ce dernier est un jeu de rôle et d’action indépendant développé par Black Seven Studios et édité par Dangen Entertainment. Vous incarnez John, un humain qui devra sauver une jeune femme du nom d’Ophélie des griffes du démon Baphomet et de ses généraux, le tout au sein de la petite ville de Watford dans les années 1980.

Ainsi, le compte YouTube de Dangen Entertainment a publié un nouveau trailer de presque deux minutes. Vous pouvez y apercevoir un peu de gameplay avec le protagoniste affrontant des démons à l’épée en plus d’améliorer ses différentes capacités. L’histoire est également de la partie avec en début de vidéo une soirée remplie d’adolescents, mais cette dernière vire très vite au cauchemar puisque les démons surgissent de nulle part et la ville de Watford est désormais infestée des créatures infernales. Si vous êtes un peu curieux, voilà ce qui vous attend dans Kingdom of Night :

Une nuit en 1980, dans la petite ville de Watford, en Arizona, un culte satanique invoque involontairement un mal ancien au nom de Baphomet, plongeant la ville dans le chaos. John, réveillé par l'enlèvement de sa voisine Ophélie, se rend en ville pour lutter contre l'invasion démoniaque et sauver Ophélie avant qu'il ne soit trop tard. Kingdom of Night est un RPG d'action, axé sur l'histoire et doté d'un vaste système de cartes et de quêtes interconnectées. Combattez des créatures cauchemardesques, personnalisez vos capacités et collectez des objets et des équipements uniques. Pour venir à bout du jeu, vous devrez infiltrer les immenses repaires des cinq seigneurs démons. Des batailles épiques et des bosses apocalyptiques vous y attendent. Kingdom of Night est un jeu traitant de la maturité, de l'horreur cosmique et du véritable amour. John croisera sur sa route des ennemis surnaturels, des seigneurs démons et des citadins effrayés. Caractéristiques Complétez la quête principale La quête principale de Kingdom Of Night consiste à vaincre les cinq généraux démons et à accéder à la forteresse de Baphomet le Léviathan. Après le chapitre d'introduction du jeu, que nous appelons Midnight, toute la carte de Watford est explorable, et les cinq généraux démons peuvent être vaincus dans n'importe quel ordre.

Choisissez votre classe Au début du jeu, vous pourrez choisir parmi une des neuf classes. Chaque classe offre différents avantages, tandis que les arbres de compétences permettent une personnalisation plus poussée. Construisez votre personnage Chaque classe a un arbre de compétences divisé en 3 branches. Chaque branche contient 10 talents. Au fur et à mesure que votre niveau augmente, vous recevrez des points de compétence à dépenser dans l'une des trois branches de votre classe. Une fois que vous avez choisi votre premier talent dans une branche, vous êtes enfermés dans cette branche spécifique jusqu'au niveau 10. Lorsque vous avez atteint le niveau 10, vous êtes libre de passer à une autre branche, ce qui vous permet de personnaliser entièrement votre style de jeu. Trouvez le meilleur équipement Dans Kingdom of Night, vous pouvez obtenir de nouveaux équipements de différentes manières, via des drops aléatoires, des récompenses de quête ou en trouvant des objets cachés dans toute la ville. Les objets ont une échelle de progression, allant du moins rare au plus rare. Les objets que vous collectionnez fournissent également une dimension supplémentaire au développement des statistiques des personnages et ces derniers possèdent des capacités spéciales qui vous rendront encore plus puissant.

Pour rappel, Kingdom of Night est attendu pour 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et GOG.