Knockout City : Ballon Soda et Drive-in d'Holowood, la Saison 2 sur fond de cinéma présentée par un trailer

Malgré l'échec de Rocket Arena, Electronic Arts a persévéré sur le terrain des jeux multijoueurs cartoonesques vendus contre un petit billet avec Knockout City. Cette fois, la sauce a pris, bien aidée par une offre via EA Play et le Xbox Game Pass, une version gratuite jusqu'au Rang 25, et une bêta qui a attiré bien des curieux.

Vous l'aviez peut-être lu sur la feuille de route, une Saison 2 était prévue pour ce 27 juillet, et elle a sans surprise été évoquée lors de l'EA Play Live 2021. Sous-titrée Fight at the Movies (Battez-vous au cinéma), elle s'inspira du monde du cinéma en introduisant un Ballon Soda, la carte Drive-in d'Holowood dont les décors rappelant de célèbres films évolueront au cours de la partie, ou encore un Championnat avec de nouvelles récompenses à débloquer.

Spécialistes de la bagarre, cette saison vous emmène au cinéma sur une toute nouvelle carte, le Drive-in d'Holowood. Découvrez des terrains de jeu inspirés de films qui évoluent en temps réel. Retrouvez la terrifiante « Cathédrale de l'horreur » ou le charmant « Pont de l'amour ». Cette carte vous fera passer par toutes les émotions. Et bien sûr, qui dit cinéma, dit friandises ! Le tout nouveau Ballon Soda vous fera pétiller de joie en recouvrant les écrans de vos rivaux avec du soda collant. Ralentissez-les en pleine traversée de tunnels recouverts de graffitis ou dans leur ascension stratégique jusqu'au sommet d'une pyramide géante ou d'un château. Débarquez avec style dans des parties dignes de blockbusters grâce aux équipements sur le thème du cinéma. Affichez vos nouveaux looks dans une nouvelle saison de Championnat (et toutes les récompenses qui vont avec) et profitez d'une tonne de nouveaux objets cosmétiques, de nouvelles playlists et bien plus encore.





