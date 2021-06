Knockout City dévoile sa feuille de route jusqu'en fin d'année 2021

Sorti en mai dernier, Knockout City a rencontré un joli succès en attirant plus de cinq millions de joueurs, notamment grâce à sa version gratuite jusqu'à un certain niveau et sa présence dans le service d'abonnement EA Play. Mais Velan Studios doit maintenant proposer du contenu additionnel régulièrement, et il fait le point sur les choses à venir cette année.

Actuellement, les joueurs peuvent participer à la première saison du jeu, et dès le 27 juillet prochain, la Saison 2 de Knockout City sera lancée avec une nouvelle carte, un nouveau Ballon spécial, trois évènements spéciaux, des Contrats saisonniers, cinq nouvelles playlists et un nouveau Bonus de connexion quotidienne qui débloquera une récompense aléatoire chaque jour.

Ce n'est bien évidemment que la suite immédiate des festivités, car les développeurs annoncent que toutes les neuf semaines une nouvelle saison sera lancée, avec donc la Saison 3 en automne et la Saison 4 en hiver. De quoi s'amuser pendant de longues semaines, mais dès maintenant, l'évènement temporaire Coup de chaud bat toujours son plein, avec encore quelques jours pour encaisser les tickets gagnés.

Kocknout City est pour rappel jouable sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et dans l'EA Play et le Xbox Game Pass Ultimate. Le titre est vendu 19,99 € sur Amazon.

