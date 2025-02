Koira change de date de sortie, mais c'est une bonne nouvelle

DON'T NOD éditera prochainement Koira, un jeu d'aventure musical développé par Studio Tolima. Un titre attendu depuis un long moment et qui devait sortir le 17 avril prochain sur PC et PlayStation 5, mais les studios annoncent aujourd'hui un changement dans la date de sortie. Bonne nouvelle cependant, il ne s'agit pas d'un report.

Eh oui, la date de sortie de Koira est désormais fixée au 1er avril 2025, toujours sur PC et PS5. Le titre aura donc deux semaines d'avance et les joueurs pourront même profiter d'une réduction de 10 % sur le prix de base (17,99 €) en l'achetant au lancement. Les plus impatients peuvent même télécharger dès maintenant la démo à l'occasion du Steam Néo Fest.

Koira suivra pour rappel l'aventure d'un esprit accompagné d'un chiot dans une forêt enchantée, il faudra résoudre des énigmes et aider les autres créatures du bois pour rentrer à la maison. En attendant la sortie de Koira, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.