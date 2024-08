Koira : date de sortie lointaine, démo et excellente nouvelle pour les joueurs PS5

Studio Tolima avait dévoilé il y a maintenant un an Koira, un jeu d'aventure avec chiot et un esprit de la forêt dans des environnements dessinés à la main. Un titre édité par DON'T NOD qui avait refait une apparition lors du Day of the Devs après le Summer Game Fest Live 2024, mais le revoilà déjà à l'occasion de la gamescom 2024 avec de bonnes nouvelles.

Les studios annoncent que la date de sortie de Koira est fixée au 17 avril 2025 sur PC et... PlayStation 5. Eh oui, le titre de Studio Tolima sera également disponible sur la console de salon de Sony, sans que les joueurs aient besoin d'attendre davantage. Certes, il faudra quand même patienter de longs mois pour découvrir Koira, mais une démo vient d'être lancée sur PC, via Steam.

