KTC : découvrez 4 nouveaux écrans avec des offres spéciales !

KTC célèbre le lancement de ses quatre nouveaux écrans avec des offres spéciales disponibles chez Geekmaxi, son partenaire officiel, ainsi que sur son site officiel. Deux modèles sont dédiés au gaming, tandis que les deux autres sont conçus pour un usage bureautique.

Attention, ces offres ne sont valables jusqu'au 31 mars.

KTC H27E6 Gaming

Le moniteur KTC H27E6 est conçu pour offrir un confort visuel optimal grâce à ses technologies de faible lumière bleue, son rétroéclairage sans scintillement et son panneau anti-éblouissement, permettant de longues sessions d'utilisation sans fatigue oculaire.

Doté d'un panneau IPS rapide avec une gamme de couleurs de 144 % sRGB, il restitue des couleurs vives et précises, idéales aussi bien pour le gaming que pour les créations professionnelles.

Avec son écran de 27 pouces en résolution 2K QHD (2560*1440 px), un taux de rafraîchissement de 300 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il garantit des performances exceptionnelles et une fluidité parfaite pour les jeux rapides.

Son socle ajustable permet une installation ergonomique adaptée à tous les environnements, tandis que sa connectique moderne inclut deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4, assurant une compatibilité optimale avec les dernières générations de PC et de consoles.

Grâce au code KTCMM1, profitez du KTC H27E6 à seulement 289,99 € sur Geekmaxi, ou sur le site officiel KTC avec le code KTCHH1.

KTC H27E22P Gaming

Le KTC H27E22P Gaming est équipé d'un panneau VA rapide avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, offrant une action ultra-fluide même lors des sessions de jeu les plus intenses. Son taux de rafraîchissement de 280 Hz et son temps de réponse GTG de 1 ms garantissent des actions rapides et nettes, idéales pour les jeux exigeants.

Il prend en charge les technologies FreeSync et G-Sync, ainsi que le HDR10, éliminant ainsi les déchirures et les ralentissements pour une expérience visuelle fluide et sans accroc.

Ce moniteur offre également une gamme de couleurs de 99 % sRGB et une capacité de 100 % DCI-P3, assurant des couleurs précises et éclatantes pour une immersion totale dans vos jeux.

Pour un confort visuel optimal, il intègre des technologies de faible lumière bleue et sans scintillement, parfaites pour les longues sessions de jeu. De plus, il est compatible avec le montage VESA et propose une connectivité polyvalente avec des ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4.

L’écran gaming KTC H27E22P est disponible à 169,99 € sur Geekmaxi avec le code KTCMM1, ou sur le site officiel KTC avec le code KTCHH1.



Les nouveaux écrans KTC comprennent également deux modèles spécialement conçus pour la bureautique :