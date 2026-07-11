LDPlayer 14 met à jour sa base Android et la compatibilité Hyper-V pour le jeu mobile sur PC

LDPlayer 14 met à jour sa base Android et la compatibilité Hyper-V pour le jeu mobile sur PCpar Paul B.
Avec LDPlayer 14, LDPlayer a mis à jour son émulateur Android gratuit pour PC Windows afin de remédier à deux obstacles courants à l'exécution des jeux mobiles récents sur ordinateur : les environnements Android obsolètes et les conflits avec les paramètres de virtualisation de Windows.
Alors que de plus en plus de jeux mobiles sont mis à jour pour des environnements Android plus récents, certains titres nécessitent désormais Android 10 ou une version ultérieure. Sur les émulateurs construits sur des versions d'Android plus anciennes, ces jeux peuvent ne pas s'installer, se lancer incorrectement ou perdre l'accès à des fonctionnalités qui reposent sur des composants système plus récents. Pour les joueurs qui continuent à utiliser le même émulateur au fil du temps, cela peut progressivement restreindre la gamme de nouveaux jeux mobiles qu'ils peuvent exécuter sur PC.
LDPlayer 14 est construit sur Android 14, faisant passer la nouvelle gamme de versions au-delà de la base Android 9 utilisée par les versions précédentes de LDPlayer. L'environnement d'exécution Android plus actuel aligne mieux l'émulateur sur les exigences des jeux récemment mis à jour, aidant à réduire les risques qu'un titre soit bloqué par une base système obsolète. Il s'agit du principal changement de cette version, axée sur la prise en charge de la version Android plutôt que sur l'ajout de fonctionnalités sans rapport.
Sous Windows, les émulateurs Android peuvent parfois échouer à démarrer lorsque Hyper-V ou d'autres fonctionnalités basées sur la virtualisation sont activées. Ces fonctionnalités sont utilisées par une gamme d'outils de sécurité Windows, de fonctions système, de conteneurs et d'autres logiciels, les désactiver juste pour exécuter un émulateur n'est donc pas toujours pratique.
LDPlayer 14 est conçu pour fonctionner plus facilement avec Hyper-V et d'autres paramètres de virtualisation Windows. Pour les utilisateurs qui conservent ces fonctionnalités activées, la mise à jour peut réduire les difficultés de configuration et aider l'émulateur à démarrer et à fonctionner de manière plus cohérente, avec moins besoin de modifier ou de désactiver les fonctions système de Windows.
Ensemble, la base Android 14 et la prise en charge améliorée d'Hyper-V traitent deux des raisons les plus courantes pour lesquelles les jeux mobiles peuvent échouer à s'installer ou à démarrer sur PC. Pour les joueurs qui exécutent des jeux mobiles récents et activement mis à jour, LDPlayer 14 offre un environnement Android plus actuel et une expérience de configuration plus fluide sous Windows.
Au-delà de la prise en charge système, des tests internes ont également montré des fréquences d'images moyennes plus élevées pour LDPlayer 14 que pour une version précédente de LDPlayer dans les titres testés. Les performances sont une amélioration secondaire, tandis que la prise en charge de la version Android et de la virtualisation Windows restent l'objectif principal de cette version.
LDPlayer 14 est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit pour PC Windows. La mise à jour vise à aider les joueurs à exécuter des jeux Android plus récents de manière plus fiable sur les PC Windows, en particulier sur les systèmes où les fonctionnalités de virtualisation restent activées.
À propos de LDPlayer
LDPlayer est un émulateur Android gratuit qui apporte les jeux et applications Android sur PC Windows. Fondé en 2016, il est devenu l'une des options utilisées par les joueurs du monde entier pour exécuter des titres mobiles sur leurs ordinateurs, avec la prise en charge du multi-instance, des contrôles clavier-souris et des paramètres personnalisables.
Plus d'informations disponibles sur https://www.ldplayer.net/