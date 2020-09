Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, la version Deluxe et les prix dévoilés

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre devait sortir à la fin du mois dernier sur ordinateurs, mais suite à un report de dernière minute, il n'arrivera finalement que la semaine prochaine sur Steam. Dear Villagers et Artefacts Studios préparent quand même l'arrivée de leur jeu de rôle inspiré de la saga .MP3 de John Lang en détaillant les différentes éditions, et leurs prix.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre sera donc vendu 34,99 € en version standard sur Steam, et les joueurs pourront retrouver à côté la bande originale contre 4,99 €. Un pack avec le contenu Deluxe sera quant à lui proposé à 9,99 €, mais les fans pourront directement opter pour un bundle à 42,5 €, qui réunira le contenu affiché sur l'image ci-dessus. Pour résumer, il y aura le jeu, un artbook numérique, la bande originale composée par John Lang, une sélection de répliques des personnages, cinq illustrations en qualité 4K et cinq illustrations animées, de quoi combler les fans.

Pour rappel, la date du Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est fixée au 17 septembre 2020 sur PC, des versions PlayStation 4 et Xbox One sont attendues plus tard. Vous pouvez retrouver le jeu de plateau officiel à 40,5 € sur Amazon.fr.

