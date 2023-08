Le Retour de Détective Pikachu : introductions de personnages, scènes d'enquête et ennuis en vue dans une nouvelle bande-annonce

En 2019, nous avions appris lors d'une conférence de The Pokémon Company qu'une suite au jeu 3DS Détective Pikachu était entrée en développement, sans plus de précision. Après nous avoir rassurés l'année dernière en déclarant qu'elle était toujours prévue, c'est durant le dernier Nintendo Direct qu'elle a enfin été proprement dévoilée au travers d'une première bande-annonce, dévoilant au passage sa date de sortie fixée au 6 octobre sur Switch. Le Retour de Détective Pikachu, tel est son nom, nous fera à nouveau incarner Tim Goodman à Rime City, plus âgé et toujours accompagné d'un Pikachu accro au café. Avec un lancement aussi proche, rien d'étonnant à ce que le Pokémon Presents de ce mardi ait braqué les projecteurs sur le jeu, qui a eu droit à un deuxième trailer.

Rien de révolutionnaire ici, même si ce nouvel aperçu présente quelques éléments supplémentaires, à commencer par divers personnages secondaires comme Irene et Sophia Goodman, la mère et la sœur de Tim, ou le maire Howard Myers et sa fille Rachel. Pikachu cherchera toujours à retrouver la piste d'Harry Goodman, son ancien partenaire, tout en prenant part à des enquêtes. Sur les scènes d'investigation, nous pourrons être aidés par d'autres Pokémon, à l'instar d'un Caninos qui utilisera son flair hors pair pour suivre des pistes ou un Darumacho de Galar dont les poings seront bien utiles. Un mystère impliquant des créatures bien énervées semble également se dessiner.

Vous pouvez précommander Le Retour de Détective Pikachu sur Amazon au prix de 44,99 € et à 49,99 € sur l'eShop. Des visuels inédits sont à retrouver en page suivante.