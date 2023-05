Le Seigneur des Anneaux Online va rester, même après le MMO d'Amazon Games

Après une première tentative avortée en partenariat avec Tencent, Amazon Games s'est associé à Embracer Group afin de développer un nouveau jeu vidéo en ligne massivement multijoueur dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Un titre évidemment très attendu par de nombreux fans, sauf peut-être par les joueurs du Seigneur des Anneaux Online, un MMORPG existant depuis 2007.

Eh oui, les joueurs de SDAO (ou LOTRO en anglais) ont peur de voir leur jeu de rôle préféré disparaître après la sortie du MMO d'Amazon Games, leur inquiétude est remontée jusqu'aux oreilles du développeur Standing Stone Games qui a partagé un communiqué pour les rassurer. En clair, Le Seigneur des Anneaux Online va rester actif même avec cet autre MMO en parallèle, le studio déclare :

Au cours des derniers jours, nous avons reçu un certain nombre de notes de membres de la communauté enthousiastes et inquiets à propos d'un nouveau MMO d'Amazon Games à venir dans l'univers de Tolkien.

Certaines personnes ont demandé ce que cela signifie pour LOTRO. Nous voulions tenir au courant tous les membres de la communauté et vous assurer que LOTRO ne s'en va pas !

Comme vous, nous et nos partenaires de Middle-Earth Enterprises sommes de grands fans de LOTRO. Il est aimé, il a seize ans, il est toujours verdoyant. LOTRO est comme les Ents, les Elfes et les Nains de longue durée ; et nous, simples mortels, sommes les intendants de LOTRO et de sa communauté. Standing Stone a la ferme intention de faire grandir et de soutenir cette communauté. La route continue...