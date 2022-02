Légendes Pokémon : Arceus, déjà 6,5 millions de copies vendues

Légendes Pokémon : Arceus était attendu par tous les fans de la franchise. Game Freak, développeur du jeu, a enfin changé sa recette pour proposer un gameplay bien différent, entièrement en 3D et dynamique, nous emmenant dans le passé pour constituer le premier Pokédex de l'histoire.

Bon, le jeu est loin d'être parfait, mais les joueurs n'ont pas boudé leur plaisir et se sont jetés sur lui à son lancement. Nintendo annonce aujourd'hui que Légendes Pokémon : Arceus s'est écoulé à plus de 6,5 millions d'exemplaires, exclusivement sur Switch évidemment. Un chiffre énorme qui surpasse les ventes de Mario Party Superstars en quelques jours seulement. Par ailleurs, le magazine nippon Famitsu a affirmé hier que le titre s'était écoulé à 1,4 million d'exemplaires rien qu'au Japon, faisait de Légendes Pokémon : Arceus le deuxième meilleur démarrage d'un jeu Switch sur l'Archipel, derrière un certain Animal Crossing: New Horizons...

Autant dire que Légendes Pokémon : Arceus va longtemps faire parler de lui avec ses chiffres de ventes. Si vous n'avez pas encore craqué, le titre est vendu 44,99 € sur Amazon.

