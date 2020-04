LEGO Le Seigneur des Anneaux et LEGO Le Hobbit réapparaissent par magie sur Steam

L'année dernière, sans prévenir ni donner de raisons, Warner Bros. supprimait de Steam LEGO Le Seigneur des Anneaux et LEGO Le Hobbit, deux jeux d'aventure et d'action avec des briques signés TT Games et évidemment basés sur les trilogies de Peter Jackson. Tout le monde pensait alors à un problème de droits, et il était bien inconcevable de revoir un jour ces deux jeux revenir sur la boutique de Valve. Et pourtant...

Car oui, comme l'a remarqué Kotaku, LEGO Le Seigneur des Anneaux et LEGO Le Hobbit sont de retour sur Steam depuis aujourd'hui. Là encore, Warner Bros. ne donne aucune explication, mais il semblerait bien que les soucis de droit se soient résolus, où que la disparition des deux jeux l'année dernière n'avait rien à voir avec ce sujet.

Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore LEGO Le Seigneur des Anneaux et LEGO Le Hobbit dans votre bibliothèque Steam, vous pouvez désormais craquer, à condition de lâcher 19,99 € par jeu. Tout en sachant que LEGO Le Hobbit est incomplet.

