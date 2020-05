Les Schtroumpfs : les petits êtres bleus de Peyo reviendront schtroumpfer dans un jeu d'action-aventure inédit en 3D

Si à une certaine époque, les adaptations vidéoludiques de bandes dessinées se multipliaient dans nos consoles et PC, le phénomène s'est depuis bien estompé, avec surtout des titres mobiles à bas budget, jusqu'à récemment. En effet, Microids s'est placé sur ce créneau et multiplie les initiatives pour faire vivre certains personnages cultes dans notre média. Entre les jeux Astérix XXL, Blacksad ou encore Titeuf, les projets parus ces derniers mois ne manquent pas. Fin avril, nous apprenions alors avec surprise qu'un nouveau jeu Tintin est en production et l'éditeur récidive aujourd'hui avec une autre BD culte, Les Schtroumpfs.

Un accord d'édition a été signé entre Microids et IMPS, le détenteur mondial de la licence, pour la réalisation de jeux vidéo dans l'univers des personnages de Peyo. Les précédentes itérations de la licence avaient accompagné les longs-métrages, réalisées à l'époque par Ubisoft. Côté développeur, ce sont les Lyonnais d'OSome Studio, déjà à l'origine sur Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal, qui sont actuellement à l'œuvre pour nous proposer un jeu d'action-aventure en 3D. La seule indication concrète sur ce projet est qu'il sera jouable seul ou à plusieurs en coopération et qu'il « exploitera la richesse de l'œuvre d'origine alliant humour, émotion, amitié, suspense et action pour proposer une histoire fidèle à l'univers des Schtroumpfs », comme attendu. Voici les déclarations des responsables de chez Microids et IMPS :

« Nous sommes très heureux de la signature de cet accord avec IMPS ! Grâce à cette licence intergénérationnelle alliée au savoir-faire d'OSome Studio, avec lequel nous avons déjà collaboré sur des jeux familiaux, nous souhaitons rassembler les joueurs dans l'univers fabuleux des Schtroumpfs. Le succès mondial rencontré par cette licence va également nous permettre d'étendre davantage notre notoriété outre-Atlantique et d'assoir notre position d'acteur majeur du jeu vidéo à l'international » déclare Elliot Grassiano, Vice-Président de Microids. « Je suis très contente de ce beau partenariat ! Les jeux vidéo ont toujours été ma passion, car ils allient souvent le côté ludique et l'apprentissage » déclare Véronique Culliford, Présidente Fondatrice d'IMPS et fille de Peyo.

Aucune plateforme n'est indiquée pour ce jeu Les Schtroumpfs, mais étant donné que Microïds est l'un des partenaires de Microsoft pour la Xbox Series X, il ne serait pas étonnant que la next-gen soit concernée en plus des plateformes actuelles.