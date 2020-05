Liberated : une date de sortie pour la bande dessinée interactive sur Switch

C'est lors du Nintendo Indie World de décembre dernier que Walkabout Games et Atomic Wolf annonçaient la venue de Liberated sur Switch, via l'eShop. Le titre était également attendu avant cela sur PC, mais finalement, c'est la console de salon portable japonaise qui va être servie en première.

Eh oui, les studios viennent de dévoiler la date de sortie de Liberated sur Switch, et elle est fixée au 2 juin 2020 sur l'eShop de la console de Nintendo. Les précommandes sont déjà ouvertes, et les joueurs intéressés ont tout intérêt à craquer dès maintenant, car Liberated est vendu 15,99 € actuellement, mais son prix passera à 19,99 € le 5 juin prochain. Sur PC, le titre est simplement attendu dans le courant du second trimestre 2020, sans plus de précisions.

Si vous n'avez jamais entendu parler de Liberated jusqu'ici, eh bien, il s'agit d'un jeu d'aventure sous forme d'une bande dessinée interactive, mais avec également des phases d'action et de plateforme en défilement horizontal. L'histoire prend place dans un futur dystopique et cyberpunk où tout le monde est ultra-connecté, mais des insurgés se dressent contre ce système.