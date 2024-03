Le lien entre la blockchain et les cryptomonnaies avec le jeu vidéo

De nouvelles économies se sont ainsi créées dans l'écosystème de chaque jeu où les utilisateurs peuvent gagner et échanger des éléments à la fois dans le jeu lui-même et en les exportant vers d'autres environnements, ou même profiter d'incitations monétaires multiplates-formes qui peuvent être déplacées entre les profils et les portefeuilles.

Des monnaies numériques déjà utilisées

Le secteur du jeu vidéo est soutenu par des espaces de réalité virtuelle, ce qui offre des similitudes évidentes avec le secteur des cryptomonnaies où l'on utilise de l'argent numérisé et des actifs virtuels, qui ne sont pas basés sur le cours du Bitcoin, à la différence des cryptos. Ainsi, les joueurs ont souvent l'habitude d'acheter des avatars, des armes, des véhicules, des modifications et d'autres améliorations dans le jeu en utilisant leurs propres monnaies tokenisées, y compris les cryptomonnaies. La valeur accordée par les joueurs à ce type de monnaie numérique est telle que même les jeunes habitués de plateformes telles que Roblox préfèrent être payés par leurs parents dans la monnaie locale de la plateforme, les Robux, plutôt qu'en monnaie légale. Ils disposent ainsi d'une monnaie purement numérique qu'ils utilisent systématiquement dans leur environnement social et de loisirs.

Des entreprises de premier plan telles qu'Ubisoft, EA et Epic Games s'orientent dans cette direction, une étude menée à la fin de 2021 a ainsi révélé que 58 % des développeurs de jeux exploraient l'utilisation de la blockchain pour incorporer des NFT et d'autres actifs cryptographiques dans leurs jeux. S'il est vrai que le marché haussier des cryptomonnaies et des NFT au cours de l'année écoulée a quelque peu ébranlé cet enthousiasme, et que l'incorporation définitive au-delà de divers projets pilotes reste à voir, il semble clair que l'utilisation d'actifs cryptographiques dans tous les types de jeux vidéo, du mobile à la console, est plus qu'une simple tendance.

Potentiellement, tout jeu doté de sa propre économie octroiera et échangera ses monnaies et actifs endémiques, qui, contrairement aux simples points gagnés au cours d'un jeu, seront des monnaies échangeables et vendables contre de l'argent réel sur un marché liquide. Au-delà des jeux eux-mêmes en cours de développement, il y a même des projets qui cherchent à construire une infrastructure technologique transversale pour rendre potentiellement interopérables tous les jeux basés sur la blockchain. En fait, la société Oasys Games travaille à rendre cela possible, et derrière le projet se trouvent certaines des marques les plus importantes dans le développement de jeux vidéo dans le monde, telles que Sega, Bandai Namco et Ubisoft.

Le lien entre les cryptomonnaies et les jeux vidéo

Le lien entre les cryptomonnaies et les jeux vidéo est plus qu'évident. En effet, l'origine d'Ethereum, le deuxième projet en termes de capitalisation boursière, a été créée par Vitalik Buterin en 2014 à la suite d'une expérience personnelle liée au jeu. Passionné de jeux vidéo et joueur expert du célèbre titre World of Warcraft, Buterin a vécu la façon dont les développeurs du jeu ont éliminé l'un de ses personnages préférés, ce qui l'a amené à s'interroger sur le danger que représentent les systèmes centralisés et leur pouvoir de veto. Cet événement, associé à son expérience de programmeur et à sa connaissance approfondie du bitcoin, l'a amené à imaginer un système où toutes les pièces auraient un sens : un grand ordinateur décentralisé utilisant les principes de la technologie blockchain, mais permettant de construire toutes sortes de solutions, d'applications et de programmes non censurés.

Grâce à cette vision, il existe aujourd'hui de nombreux jeux dont certains éléments sont intégrés à Ethereum et à d'autres blockchains. La nature décentralisée avec laquelle les jeux sont développés, grâce à l'architecture fournie par la technologie blockchain, empêche qu'ils soient modifiés sans le consensus préalable de la communauté. Dans ce cas, le vote des utilisateurs est déterminé par leur possession d'un certain nombre de jetons émis par le projet, et régule l'avenir des jeux en tant qu'exemple d'application décentralisée. Suivant ce principe, il existe également des jeux développés sur des métaverses ouvertes, comme Battle Racers ou Chainbreakers lancés sur Decentraland. S'il est vrai qu'en tant que produits de divertissement, ces jeux sont encore quelque peu limités, ils constituent un bon exemple de la manière dont un développement peut être réalisé de manière hautement décentralisée et distribuée sur des serveurs dans le monde entier. Si l'un de ces serveurs ferme ou est supprimé, les joueurs peuvent se connecter au jeu en utilisant un autre serveur, ce qui fait de ces plateformes un système de divertissement ouvert, démocratique, collaboratif et résistant à la censure.

L'avenir du secteur

Alors que la technologie blockchain évolue et que l'industrie du jeu continue d'innover, de nouvelles approches émergent entre les deux environnements. Les grands développeurs de jeux vidéo cherchent de plus en plus à adopter des actifs cryptographiques et des économies monétisées, définissant ainsi de nouvelles formes de monétisation pour les entreprises et les utilisateurs. De leur côté, divers environnements nativement décentralisés propres à l'environnement crypto, tels que les métaverses de Decentraland ou The Sandbox, intègrent des dynamiques de jeu pour divertir et attirer un nombre encore résiduel d'utilisateurs. Cette conception native de la technologie blockchain et des cryptomonnaies dans le développement des jeux vidéo a même donné naissance à des formats play-to-earn comme Axie Infinity, qui a ouvert massivement au concept de jouer pour générer des cryptomonnaies. Dans ce monde virtuel, les joueurs achètent des personnages, les utilisent pour interagir dans des batailles avec d'autres joueurs et peuvent les faire monter en niveau et les vendre à un prix plus élevé pour réaliser des bénéfices.