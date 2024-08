Like a Dragon : Billie Eilish, Lady Gaga ou Lionel Messi dans un futur jeu ? SEGA y songe

Les développeurs japonais ont une manière atypique de penser leur jeu avant de lancer la production : ils envoient des sondages aux fans. Capcom est un habitué de cette démarche, mais ces derniers jours, c'est un sondage envoyé par SEGA qui fait couler pas mal d'encre virtuelle sur la Toile.

Un internaute de Reddit partage en effet un extrait d'un sondage qu'il a reçu. SEGA pose évidemment des questions génériques sur ses franchises comme Crazy Taxi et Persona, mais également Yakuza, désormais connue sous le nom de Like a Dragon en Occident. Le studio japonais pose d'abord des questions sur le ressentiment des fans par rapport à des caméos de célébrités dans des jeux vidéo, le fait qu'un personnage principal soit doublé par une star où qu'il ait son visage. Bien évidemment, tout le monde pense à Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, mais SEGA va plus loin et dresse même une liste de potentielles stars :

Aidan Gallagher

Jack Black

Hiroyuki Sanada

Lionel Messi

Xavier Woods

Hank Azaria

Danny Trejo

Minoru Iwasaki

Rami Malek

Simone Biles

Dr. Dre

Frank Montana

Robert Pattinson

Lady Gaga

Matthew Mercer

Shohei Ohtani

Keanu Reeves

Dwayne « The Rock » Johnson

Snoop Dogg

Ice Cube

Vin Diesel

LeBron James

David Hayter

Seth Rogen

Kit Harington

Mark Hamill

Eminem

Ozzy Osbourne

Billie Eilish

Keanu Reeves est évidemment là, il n'est pas étonnant de voir des stars déjà apparues dans des jeux vidéo (Jack Black, Rami Malek, Vin Diesel, Danny Trejo, David Hayter ou encore Kit Harington), mais certains noms ont de quoi étonner. Le chanteur de Black Sabbath Ozzy Osbourne n'est plus au mieux de sa forme depuis des années, Shohei Ohtani est seulement connu des fans de baseball, la talentueuse gymnaste Simone Biles fait la une uniquement tous les quatre ans à l'international et les joueurs ont bien du mal à imaginer le footballeur argentin Lionel Messi ou Aidan Gallagher (Numéro 5 dans la série The Umbrella Academy) dans l'univers de Yakuza/Like a Dragon.

Mais, qu'importent les noms cités par SEGA, la démarche du studio n'est pas si étonnante. La franchise avec des mafieux japonais va évoluer au fil des ans et des stars font régulièrement des apparitions plus ou moins marquantes dans un jeu vidéo. Une tête connue dans un titre Like a Dragon ne serait pas étonnant du tout. Cependant, si une star doit débarquer dans un jeu de la franchise, ce ne sera pas tout de suite. SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio présenteront le prochain opus lors du Tokyo Game Show 2024 en septembre prochain, il pourrait s'appeler Yakuza Wars au Japon.

