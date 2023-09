Logitech dévoile deux nouveaux Yeti, dont un très abordable, et un accessoire plus atypique

Logitech n'en fini plus de dévoiler de nouveaux périphériques pour gamers. Après avoir présenté les Pro X Superlight 2 et Pro X TKL Lightspeed au début du mois, le constructeur suisse est déjà de retour aujourd'hui avec de nouveaux produits. Mais ceux-ci s'adressent avant tout aux créateurs de contenus sur Internet.

Logitech dévoile en effet deux nouveaux microphones pour le streaming, les Yeti GX et Yeti Orb, dont voici la présentation :

Basé sur le design iconique du Yeti, le Yeti GX est un microphone gaming haut de gamme de type broadcast avec une technologie de capsule dynamique qui offre des performances audio inégalées. Pour la première fois, le Yeti GX utilise la molette de défilement classique des souris gaming Logitech G pour contrôler d’une seule main le gain du micro. Le Yeti GX est également doté d’une configuration de prise de son supercardioïde qui rehausse la voix tout en rejetant les vibrations indésirables, les clics des touches et autres sons de fond.

Le Smart Audio Lock du Yeti GX verrouille les paramètres audios idéaux d’une simple pression sur la molette de défilement, pour un son cohérent à chaque fois et un ajustement automatique du gain pour éviter les coupures et réduire les vibrations indésirables en arrière-plan. La technologie Blue VO!CE de Logitech G permet aux streamers de régler leur son et de choisir parmi une variété de filtres, améliorant ainsi le signal audio de base du micro et créant des effets sonores personnalisés.

Le Yeti GX est un micro USB plug-and-play pour une installation et une diffusion sans effort. Le Yeti GX est également compatible avec le Bras sur tige pour microphone Blue Compass et, bientôt, avec la version Logitech G du bras Compass.

Yeti Orb est un micro USB gaming élégant, prêt à être utilisé avec une caméra, qui offre les meilleures performances audios de sa catégorie et une grande facilité d’utilisation. Conçu pour les joueurs qui débutent dans le streaming, le Yeti Orb est doté d’une capsule à condensateur personnalisée et apporte un look épuré à la création de contenu. Il comporte un logo RVB et un voyant d’état avec des effets d’illumination personnalisables accessibles avant ou pendant le streaming. Contrairement aux autres micros actuellement sur le marché, le Yeti GX et le Yeti Orb gèrent une pression sonore maximale, parfaitement optimisée pour les joueurs et les créateurs de contenu d’aujourd’hui. Dans les moments où l’audio de la voix est plus fort, comme lors de combats intenses, les Yeti GX et Yeti Orb minimisent la distorsion et avec les filtres de la technologie Blue VO!CE, personnalisent les sons de la voix pour créer des effets amusants et protègent contre l’écrêtage, le tout disponible à travers l’application G HUB.